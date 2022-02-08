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Спикер Сената встретился с Послом Германии

8 Февраля 2022 21:21
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Спикер Сената встретился с Послом Германии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента Казахстана Маулен Ашимбаев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германия в Республике Казахстан Моникой Иверсен. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

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В ходе беседы Маулен Ашимбаев рассказал об озвученных недавно Президентом страны системных мерах, направленных на построение нового Казахстана. В связи с этим в настоящее время в стране ведётся активная работа в различных направлениях, основная задача которых – уменьшение социального неравенства, снижение участия государства в экономике, массовое развитие малого и среднего бизнеса, отметил спикер Сената. Приоритетом также является дальнейшая демократизация политической системы страны.

Подробно стороны остановились на обсуждении перспектив дальнейшего развития межпарламентских связей двух стран. Также были затронуты вопросы сотрудничества в рамках реализации Нового экономического курса Казахстана.

«На расширенном заседании Правительства Глава государства поставил новые задачи по дальнейшему социально-экономическому развитию Казахстана. Президент страны дал конкретные поручения по обеспечению прозрачности госзакупок, решению вопросов в АПК, реформированию банковской сферы, расширению возможностей для конкуренции во всех сферах. Эти и другие реформы Касым-Жомарта Токаева направлены на модернизацию нашей экономической системы, в том числе на обеспечение инвестиционной открытости и привлекательности нашей страны для зарубежных предпринимателей», - отметил спикер Сената.

В свою очередь, Посол поприветствовала реформы Президента Казахстана и назвала их важным шагом на пути дальнейшего развития страны. Кроме того, дипломат выразила готовность к сотрудничеству между нашими странами в рамках реализации инициатив Главы государства.

Как Руководитель Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Маулен Ашимбаев проинформировал Посла о направлении приглашений для участия в работе Съезда религиозным лидерам и некоторым видным политическим деятелям Германии. Он напомнил, что проведение VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий запланировано на сентябрь этого года, призвав дипломата содействовать в участии приглашённых делегатов в работе Форума.


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#Сенат   #Германия   #Маулен Ашимбаев  
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