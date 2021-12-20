Спикер Сената встретился с парламентариями Румынии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Маулен Ашимбаев встретился с делегацией депутатов Парламента Румынии во главе с вице-президентом Сената этой страны Алиной Горгиу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего развития межпарламентских отношений Казахстана и Румынии. Маулен Ашимбаев отметил, что за годы независимости между двумя странами выстроен доверительный политический диалог на высоком уровне.

Спикер Сената подчеркнул, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев уделяют большое внимание укреплению дружественных и взаимовыгодных отношений между Нур-Султаном и Бухарестом.

Маулен Ашимбаев выразил уверенность в том, что важно поддерживать и продвигать повестку взаимовыгодного сотрудничества и по линии Парламентов двух стран.

« Для активизации контактов можно было бы организовать консультации профильных Комитетов и иные мероприятия по различным актуальным вопросам. Кроме того, в предстоящий период мы могли бы провести ряд совместных мероприятий в онлайн и офлайн режимах для углубления рабочих контактов и изучения опыта парламентской деятельности «, - предложил Маулен Ашимбаев.

В ходе беседы стороны также рассмотрели вопросы содействия парламентариев развитию сотрудничества в перспективных направлениях, представляющих взаимный интерес. Это – энергетика, легкая и тяжелая промышленность, строительство, транспорт, фармацевтика, туризм и сельское хозяйство.

« Большие возможности открываются в сельском хозяйстве, включая производство натуральной продукции. К слову, казахстанскими сенаторами разработан законопроект « Об органической продукции «. В настоящее время на этом рынке наблюдается долгосрочный тренд роста. В документе предполагается предусмотреть конкретные меры поддержки фермеров, занимающихся этим направлением. Уверен, что агропромышленный сектор Казахстана будет привлекателен для иностранных инвестиций. Приглашаем к сотрудничеству предпринимателей из вашей страны «, - резюмировал Маулен Ашимбаев.