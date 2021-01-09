Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Астана

Спикер Сената встретился с наблюдателями от Парламентской Ассамблеи тюркоязычных стран

9 Января 2021, 16:28
Спикер Сената встретился с наблюдателями от Парламентской Ассамблеи тюркоязычных стран

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев встретился с наблюдателями Парламентской Ассамблеи тюркоязычных стран, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Спикер Сената отметил, что Казахстан придаёт большое значение наблюдательному процессу и предпринимает все меры для его организации на высоком уровне.

В своём выступлении Маулен Ашимбаев отметил важность предстоящих выборов в Мажилис и маслихаты.

«Парламентская Ассамблея тюркоязычных стран, созданная по инициативе Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева, сегодня является авторитетной международной организацией. Поэтому участие представителей ТюркПА в наблюдении за выборами имеет для Казахстана большое значение» , - сказал Спикер Сената.

Маулен Ашимбаев напомнил, что Президент страны Касым-Жомарт Токаев инициировал принятие пакета политических реформ, которые послужат дальнейшему развитию политической системы страны. Он подчеркнул, что принятые по инициативе Главы государства законы направлены на укрепление многопартийности и расширение участия граждан в политических процессах.

«Президент страны анонсировал новые политические преобразования, которые планируется обнародовать в этом году. Таким образом, Казахстан продолжит движение в сторону демокра тизации и развития политической системы» , - сказал Маулен Ашимбаев.

Председатель Сената добавил, что в нашей стране сделано всё необходимое для проведения выборов в соответствии с международными нормами, а также созданы все условия для международных наблюдателей.


Астана   Сенат   Выборы-2021  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
Таразские врачи помогли родить ребенка женщине с тяжелым диагнозом
Таразские врачи помогли родить ребенка женщине с тяжелым диагнозом