Спикер Сената встретился с наблюдателями от Парламентской Ассамблеи тюркоязычных стран

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев встретился с наблюдателями Парламентской Ассамблеи тюркоязычных стран, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Спикер Сената отметил, что Казахстан придаёт большое значение наблюдательному процессу и предпринимает все меры для его организации на высоком уровне.

В своём выступлении Маулен Ашимбаев отметил важность предстоящих выборов в Мажилис и маслихаты.

«Парламентская Ассамблея тюркоязычных стран, созданная по инициативе Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева, сегодня является авторитетной международной организацией. Поэтому участие представителей ТюркПА в наблюдении за выборами имеет для Казахстана большое значение» , - сказал Спикер Сената.

Маулен Ашимбаев напомнил, что Президент страны Касым-Жомарт Токаев инициировал принятие пакета политических реформ, которые послужат дальнейшему развитию политической системы страны. Он подчеркнул, что принятые по инициативе Главы государства законы направлены на укрепление многопартийности и расширение участия граждан в политических процессах.

«Президент страны анонсировал новые политические преобразования, которые планируется обнародовать в этом году. Таким образом, Казахстан продолжит движение в сторону демокра тизации и развития политической системы» , - сказал Маулен Ашимбаев.

Председатель Сената добавил, что в нашей стране сделано всё необходимое для проведения выборов в соответствии с международными нормами, а также созданы все условия для международных наблюдателей.