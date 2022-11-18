Спикер Сената встретился с наблюдателями межпарламентской ассамблеи ТюркПА

18 Ноября 2022, 16:41

18 Ноября 2022, 16:41

Спикер Сената встретился с наблюдателями межпарламентской ассамблеи ТюркПА

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев встретился с наблюдателями от ТюркПА, прибывшими в Казахстан для наблюдения за внеочередными выборами Президента страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

В начале беседы Маулен Ашимбаев выразил соболезнования турецким парламентариям в связи с гибелью людей в результате теракта, произошедшего в Стамбуле 13 ноября, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Спикер Сената также поблагодарил парламентариев за участие в мониторинге внеочередных выборов Президента и отметил, что Казахстан придает большое значение наблюдательному процессу. Председатель Сената подчеркнул, что предприняты все необходимые меры по проведению выборов в полном соответствии с законодательством Республики Казахстан и международными стандартами в этой сфере.

В ходе встречи Маулен Ашимбаев акцентировал внимание на важности предстоящих выборов и проинформировал наблюдателей о проводимых в стране реформах в сфере дальнейшего развития политической системы, устранения рисков монополизации власти и укрепления основных принципов демократии.

Как отметил спикер палаты, в Казахстане принят ряд важных конституционных законов, призванных укрепить систему защиты прав человека, обеспечить баланс полномочий и ответственности между ветвями власти, а также между центром и регионами.

«По поручению Главы государства создана законодательная база для смешанной модели формирования Мажилиса и маслихатов, поэтапного введения выборов акимов городов районного и областного значения. Эти и другие изменения отвечают запросу и интересам наших граждан. В то же время они способствуют формированию новой политической модели, укреплению доверия людей к государственным и политическим институтам»,– подчеркнул спикер Сената.

Глава делегации Эрол Кая сказал, что деятельность миссии наблюдателей от ТюркПА направлена на объективную оценку избирательной кампании. Он также пожелал народу Казахстана чтобы внеочередные выборы Президента прошли в рамках законодательства страны и в соответствии с общепризнанными международными стандартами.

В стране аккредитовано 10 международных организаций и 641 наблюдатель из 35 зарубежных стран. В Министерстве иностранных дел создали специальный штаб для оказания содействия миссиям наблюдателей.

Внеочередные выборы Президента РК пройдут в Казахстане 20 ноября.