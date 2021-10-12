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    19:37, 11 Октябрь 2021 | GMT +6

    Спикер Сената встретился с министром иностранных и европейских дел Словакии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Маулен Ашимбаев встретился с министром иностранных и европейских дел Словацкой Республики Иваном Корчоком. В ходе беседы Спикер Палаты отметил важность активного развития межпарламентских связей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    «Сенат Парламента Казахстана заинтересован в дальнейшем укреплении сотрудничества с Национальным советом Словакии. В обеих палатах казахстанского Парламента функционируют группы по сотрудничеству со Словакией. В Национальном совете действует группа дружбы с Казахстаном. Полагаю, что в предстоящий период мы могли бы организовать совместные мероприятия в онлайн- и офлайн-режимах. Уверен, что это привнесет новую динамику нашим двусторонним взаимоотношениям», - сказал Маулен Ашимбаев.

    Маулен Ашимбаев дал высокую оценку уровню взаимодействия казахстанских депутатов со словацкими коллегами на международных площадках, включая Парламентскую Ассамблею ОБСЕ и Межпарламентский Союз.

    В ходе встречи стороны также обсудили вопросы сотрудничества в сферах экономики, торговли, сельского хозяйства, туризма и водных ресурсов. В этой связи, Маулен Ашимбаев отметил, что Словакия накопила опыт реализации региональных и международных проектов в водной сфере и Казахстан рассчитывает на взаимодействие со словацкой стороной в продвижении соответствующих проектов.
    Теги:
    Сенат Словакия Маулен Ашимбаев Парламент Политика Внешняя политика Казахстана
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