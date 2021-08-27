Спикер Сената встретился с главой Национального совета Федерального собрания Швейцарии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Маулен Ашимбаев встретился с Председателем Национального совета Федерального собрания Швейцарской Конфедерации Андреасом Эби, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Спикер Сената Казахстана выразил уверенность, что визит швейцарской делегации в нашу страну придаст новый импульс взаимовыгодному сотрудничеству. Он подчеркнул, что Швейцария является важным политическим и экономическим партнёром Казахстана в Европе.

« В следующем году мы отметим 30-ю годовщину установления дипломатических отношений между нашими странами. За этот период налажен активный политический диалог, успешно развивается двусторонняя торговля, реализуются совместные инвестиционные проекты. Уверен, что интенсивность наших контактов будет только нарастать «, - сказал Маулен Ашимбаев.

Собеседники обсудили широкий круг вопросов, касающихся торгово-экономического и социально-гуманитарного взаимодействия. Председатель Палаты подчеркнул, что Казахстан и Швейцария занимают схожие позиции по глобальным проблемам современности и успешно взаимодействуют не только в двустороннем формате, но и в рамках многосторонних структур. Вместе с тем, Спикер Сената подчеркнул важность дальнейшего развития и укрепления межпарламентских связей и активизации работы групп сотрудничества, действующих в Парламентах Казахстана и Швейцарии.

« Нам интересен Швейцарский опыт парламентаризма. Мы стремимся к развитию многопартийности и плюрализма мнений в нашей стране. Это важно для стабильности политической системы в долгосрочной перспективе «, - подчеркнул Спикер Сената.

В ходе беседы Маулен Ашимбаев проинформировал Андреаса Эби о деятельности Сената Парламента, в том числе о работе по законодательному обеспечению реформ и инициатив Президента страны, направленных на демократизацию политической системы. Кроме того, были обсуждены перспективы межрегионального взаимодействия и предпринимаемые Казахстаном меры по борьбе с распространением коронавируса.