Спикер Сената встретился с Главой Межпарламентского союза

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Спикер Сената Маулен Ашимбаев встретился с Председателем Межпарламентского союза Дуарте Пашеку, который находится в Казахстане с официальным визитом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Маулен Ашимбаев отметил, что в рамках визита важно обсудить направления дальнейшего укрепления сотрудничества между казахстанскими депутатами и Межпарламентским союзом.

Председатель Палаты рассказал о законодательной работе, направленной на реализацию модернизационной повестки Президента страны Касым-Жомарта Токаева, включая дальнейшую демократизацию политической системы Казахстана. Маулен Ашимбаев также остановился на подписанном 8 июня текущего года Главой государства Указе «О дальнейших мерах Республики Казахстан в области прав человека».

« В целях реализации Указа принят План первоочередных мер. Предполагается подготовка целого пакета законопроектов , в том числе в сфере пресечения дискриминации женщин, предупреждения и борьбы с торговлей людьми. Будет разработан законопроект по вопросам трудоустройства лиц с инвалидностью, направленный на расширение возможностей и социализацию таких граждан «, - сказал Председатель Палаты.

В ходе беседы, Маулен Ашимбаев подробно остановился на опыте нашей страны по обеспечению межэтнического и межконфессионального согласия.

« На фоне возникающих в мире межэтнических и межконфессиональных конфликтов уникальный опыт Казахстана оказался востребованным на глобальном уровне. По инициативе Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в стране уже 18 лет проходят Съезды лидеров мировых и традиционных религий. Участниками форума являются не только представители религий, но и известные политические деятели мирового масштаба. В сентябре следующего года мы проведем VII Съезд. Он будет посвящён роли лидеров мировых и традиционных религий в социально-духовном развитии человечества в постпандемийный период «, - отметил Маулен Ашимбаев.

Собеседники также затронули вопросы безопасности в Центральной Азии, ситуацию в Афганистане и обсудили ход борьбы с пандемией коронавируса. В связи с этим, Маулен Ашимбаев призвал Председателя Межпарламентского союза поддержать инициативу Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о создании под эгидой ООН Международного агентства по биологической безопасности.