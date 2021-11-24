Спикер Сената вручил государственные премии «Дарын»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Спикер Сената Парламента Казахстана Маулен Ашимбаев принял участие в торжественной церемонии награждения лауреатов государственной молодёжной премии «Дарын», которая прошла в рамках форума «Тәуелсіздік ұрпақтары», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Модератором мероприятия выступила министр информации и общественного развития Аида Балаева.

В своем выступлении председатель Сената поздравил всех участников с 30-летним юбилеем Независимости и Днём Первого Президента. Маулен Ашимбаев остановился на основных достижениях Казахстана за годы Независимости, подробно рассказав об инициативах Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева, направленных на поддержку молодежи.

«За годы Независимости в стране была реализована программа «Болашақ». Благодаря ей наша молодежь получила возможность обучаться в передовых вузах мира. По всей стране построены порядка 1 800 новых школ. Для улучшения здоровья нации были построены новые больницы и научные медицинские центры. Свыше 1 800 объектов здравоохранения построено и введено в эксплуатацию с приобретением независимости. Реализовано множество проектов по созданию инфраструктуры в регионах и сельских территориях. Все это было сделано, прежде всего, для того, чтобы наша молодежь стала образованной, здоровой и конкурентоспособной», - сказал Маулен Ашимбаев.

Он также отметил, что вчера на заседании Политсовета партии Nur Otan Елбасы озвучил свод принципов «Семь столпов государственности», которые станут ключевым ориентиром для казахстанцев в новую эпоху. Маулен Ашимбаев напомнил слова Первого Президента Казахстана о том, что укрепляя Независимость и сохраняя целостность страны, поддерживая ценность семьи, продвигая национально-духовную культуру, уделяя внимание знаниям и честному труду, мы станем нацией созидателей.

Спикер Сената рассказал и о мерах, реализованных в стране за последние годы по поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в сфере молодежной политики. В их числе – проведение Года волонтёра, создание Президентского молодёжного кадрового резерва, инициатива по законодательному внедрению обязательной 30-процентной квоты для женщин и молодежи в избирательных списках политических партий и др.

«По инициативе Президента страны начата реализация системных проектов по поддержке молодежи. Государство уделяет большое внимание созданию эффективных и справедливых социальных лифтов для нового поколения казахстанцев. Сформирован Президентский молодежный кадровый резерв», - рассказал председатель Сената.

Маулен Ашимбаев также рассказал участникам форума о формировании ряда важных трендов, которые могут изменить будущий облик мира и будут непосредственно влиять на жизнь молодых людей в предстоящий период.

В частности, было отмечено, что значение охраны окружающей среды в дальнейшем будет только возрастать. В связи с этим всё острее становится необходимость отказа от потребительской идеологии.

«Гармония с природой всегда была жизненной философией наших предков. Мы должны культивировать бережное отношение к окружающей среде. Возможности планеты ограничены. С каждым днём всё острее ощущается загрязнение воздуха, нехватка питьевой воды и продуктов питания. Если мы продолжим также нерационально потреблять ресурсы планеты, то их хватит ненадолго. Поэтому охрана окружающей среды должна стать жизненной философией каждого из нас», - подчеркнул Маулен Ашимбаев.

Посоветовал спикер Сената молодым людям также больше внимания уделять укреплению своего здоровья. Ведение здорового образа жизни – это инвестиции человека в свое будущее, наравне с повышением уровня образованности, овладением науками и технологиями, заключил Маулен Ашимбаев.

«Пандемия показала, насколько важны знания и наука. Вакцины были изобретены с небывалой ранее скоростью. Это, в свою очередь, позволило сравнительно быстро начать стабилизацию ситуации с коронакризисом. В целом, роль науки в нашей повседневной жизни возрастает. За последние годы в стране значительно выросло число молодых людей, желающих продолжить обучение в магистратуре и докторантуре. Однако только 9% из них в дальнейшем занимаются научной деятельностью», - сказал Маулен Ашимбаев.

Кроме того, особое значение, по мнению спикера Сената, сейчас приобретают открытость сознания, социальная мобильность, эмоциональная устойчивость, толерантность и навыки коммуникаций.

«Стремительное развитие технологий и роботизация позволят снизить потребность общества в простом физическом труде. Важно сосредоточиться на направлениях, связанных с интеллектуальной деятельностью и творческим подходом. Именно поэтому Президент страны неоднократно подчеркивает важность развития в Казахстане человеческого капитала и креативной индустрии», - отметил Маулен Ашимбаев.

Реализация потенциала молодёжи в этих условиях, по мнению спикера Сената, позволит укрепить нашу Независимость. В этой связи на молодое поколение возлагается большая ответственность, а государство со своей стороны продолжит работу по поддержке молодежи, заверил спикер Сената.

В ходе мероприятия Маулен Ашимбаев и Аида Балаева также вручили лауреатам государственной молодежной премии «Дарын» нагрудные знаки и дипломы.

Лауреатами Государственной молодежной премии «Дарын-2021» стали:

1. Номинация «Наука» – Есиркегенов Нургиса Аманкелдиұлы;

2. Номинация «Общественная деятельность» – Сансызбайұлы Балмейір, Бахретдинов Валихан Кабимуллаевич;

3. Номинация «Журналистика» – Кеншілік Ғалымжан Бауыржанұлы, Тұлжан Ақбөбек Нұрбаулықыз;

4. Номинация «Народное творчество» – Елеусіз Ардақ Тимурұлы, Олжабай Темірлан Мақсатұлы, Наурыз Ернат Нұрбергенұлы;

5. Номинация «Классическая музыка» – Әбілда Алтынбек Еркінбайұлы;

6. Номинация «Театр и кино» – Танабаева Ақмарал Нұрайқызы, Қанатқызы Риза;

7. Номинация «Спорт» – Сон Игорь Сергеевич, Сметов Елдос Бақтыбайұлы;

8. Номинация «Эстрада» – Байдүкенова Рұхия Еділқызы, Әлмадиев Әлібек Бекболатұлы;

9. Номинация «Литература» – Сәрсенхан Батырхан Бөріханұлы, Ахмер Біржан Ермекұлы;

10. Номинация «Дизайн и изобразительное искусство» – Бекболатов Атабек Әлібекұлы.