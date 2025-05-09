Спикер Сената возложил цветы к памятнику Маншук Маметовой

Спикер Сената Маулен Ашимбаев принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику Герою Советского Союза Маншук Маметовой и почтил минутой молчания память погибших фронтовиков. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Сената.

Участие в памятном мероприятии приняли также представители ветеранских организаций и силовых ведомств, военнослужащие и депутаты Сената Парламента Республики Казахстан.

Выступая перед участниками церемонии, Маулен Ашимбаев подчеркнул, что День Победы – это особая дата в истории страны и судьбе каждого казахстанца. По поручению Главы государства во всех регионах проводятся памятные мероприятия, посвященные 80-летию Великой Победы.

«День Победы – праздник, имеющий особое значение для народа Казахстана. В этом году по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева в честь юбилейной даты проводятся масштабные мероприятия по всей стране. 7 мая в Астане прошел военный парад. А сегодня мы собрались у памятника Герою Советского Союза, прославленной дочери казахского народа Маншук Маметовой, которая добровольцем отправилась на фронт в 20 лет и совершила легендарный боевой подвиг. Она пожертвовала собой ради мира для будущих поколений. Мы никогда не забудем ее героизм, как и имена других героев-казахстанцев. Наш долг чтить героизм и мужество всех наших соотечественников – ветеранов войны», – сказал Маулен Ашимбаев и пожелал всем ветеранам и их семьям крепкого здоровья, благополучия и чистого неба над головой.

Спикер Сената вместе с группой депутатов поздравил с Днем Победы ветерана войны Василия Сердюкова, фронтовой путь которого начался в 17 лет – в далеком 1943 году. Ветеран поделился воспоминаниями о войне и выпавших на долю испытаниях судьбы.

За плечами Василия Антоновича и служба в рядах артиллерийских войск в Белоруссии, в 26-ой миномётной бригаде, и участие в боях по освобождению Минска и Варшавы. Победу Василий Сердюков встретил у стен Рейхстага.