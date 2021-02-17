Спикер Сената: Только учёные могут объективно раскрыть горькую правду об Ашаршылық

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Маулен Ашимбаев считает, что рассказать всю правду о голоде в казахской степи, случившемся в 20-30 годах прошлого столетия могут и должны ученые – профессиональные историки, занимающиеся изучением этой темы. О МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Для этого их необходимо обеспечить доступом к важным историческим документам и архивным данным, проводить систематизацию имеющейся информации, а также активнее работать с воспоминаниями очевидцев и потомков «трагедии века», которые пережили суровые годы «Ашаршылық».

«Ашаршылық - историческая проблема, которая никого не оставляет равнодушным. В обществе существуют разные мнения об этой гуманитарной катастрофе. Однако мы должны отдать приоритет, в первую очередь, научным изысканиям. Потому что только учёные могут раскрыть горькую правду об Ашаршылық и донести её до нашего народа», - сказал Маулен Ашимбаев.

По его мнению, научный подход в изучении важен ещё и потому, что он учитывает исторический контекст. То есть весь спектр событий того отрезка прошлого. Всё это позволяет смотреть на факты шире и более объективно воспринимать причинно-следственные связи произошедшего. Об этом Маулен Ашимбаев рассказал на заседании круглого стола: «Тернистый путь к свободе: исторический взгляд на последствия Ашаршылық».

По итогам мероприятия участники приняли ряд рекомендаций для государственных органов. Так, ученые и общественные деятели выступили с инициативой установки мемориала жертвам Ашаршылық, а также организации научных экспедиций в соседние страны для работы исследователей в зарубежных архивах.