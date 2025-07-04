Спикер Сената РК – Послу Японии: Нам интересен опыт вашей законотворческой работы

Открывая встречу, спикер Сената поздравил дипломата с назначением и подчеркнул, что Япония является важным партнером Казахстана в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Налажены тесные политические контакты на всех уровнях, активно развивается экономическое взаимодействие, укрепляются культурно-гуманитарные связи.

В этой связи Маулен Ашимбаев отметил вклад японской Парламентской лиги дружбы с Казахстаном в активизацию казахстанско-японского партнерства и обозначил необходимость активизации межпарламентских отношений двух стран.

«Мы высоко ценим традиционно дружественные отношения с Японией. Как отмечает Президент страны Касым-Жомарт Токаев: «Казахстан и Япония – дальние соседи, но близкие друзья». За эти годы сотрудничество между нашими странами достигло уровня расширенного стратегического партнерства. Важно отметить и то, что позиции наших стран по многим вопросам глобальной и региональной повестки дня совпадают. Большое внимание мы уделяем укреплению межпарламентских связей. Нам интересен опыт вашей законотворческой работы, в том числе в области правового обеспечения социально-экономического и инновационного развития. Мы готовы к совместной работе с японскими коллегами», – сказал Маулен Ашимбаев и отметил успешную работу диалога «Центральная Азия + Япония».

Собеседники обсудили вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, экологии, а также реализацию совместных инициатив в этих и других направлениях. В частности, особое внимание уделено было проектам по дальнейшему продвижению декарбонизации национальной экономики и переходу к зеленой экономике.

В ходе встречи собеседники обменялись мнениями касательно продвижения духовной дипломатии в условиях современных вызовов. Посол Япониибыл проинформированоходе подготовки к проведению VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который состоится в сентябре текущего года, и других мероприятиях в этом направлении.

В свою очередь, Ясумаса Ииджима выразил заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества Казахстана с Японией и совместной реализации актуальных инициатив.