2 Июня 2022 18:41

Спикер Сената РК и председатель ОБСЕ обсудили предстоящий референдум

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев встретился с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Республики Польша Збигневом Рау. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

В ходе беседы Маулен Ашимбаев проинформировал о системных реформах в общественно-политической сфере, которые реализуются в Казахстане. Спикер Сената отметил, что выдвинутые инициативы кардинально трансформируют действующую политическую систему страны и предполагают проведение масштабной конституционной реформы.

Также Маулен Ашимбаев подробно остановился на основных изменениях, предложенных к внесению в Конституцию и значимости проведения референдума на нынешнем историческом этапе развития страны. Спикер Сената подчеркнул, что Казахстан намерен провести референдум открыто и транспарентно в соответствии с законодательством страны и международными нормами.

В ходе встречи было отмечено, что в этом году исполняется 30 лет с момента присоединения Казахстана к ОБСЕ. В связи с этим собеседники выразили заинтересованность и в дальнейшем развитии конструктивного сотрудничества, в том числе в рамках парламентского измерения.

«Парламентская Ассамблея ОБСЕ имеет большой потенциал для совместной работы депутатов по содействию решению актуальных вопросов безопасности и сотрудничества на всём пространстве ОБСЕ. Казахстанские парламентарии на постоянной основе принимают участие в сессиях Ассамблеи. Сенат Парламента Казахстана готов к продолжению активного и конструктивного сотрудничества с ОБСЕ и Парламентской Ассамблеей ОБСЕ», - сказал Маулен Ашимбаев.

Собеседники затронули ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Польшей, а также выразили уверенность в укреплении взаимоотношений между странами в предстоящий период.