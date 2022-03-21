Спикер Сената посетил социальную мастерскую и центр социального обслуживания

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев поздравил с праздником Наурыз мейрамы работников социальной мастерской «GreenTAL» и ветеранов войны и труда из Центра социального обслуживания «Шарапат». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Основная цель социального проекта «GreenTAL» – обучение и трудоустройство социально уязвимых категорий граждан (людей с инвалидностью, выпускников детских домов, матерей одиночек). В рамках мастерской действует столярный и швейный цеха, полиграфия и студия декорирования.

Выступая перед работниками предприятия, спикер Сената подчеркнул, что в последние годы государство уделяет самое пристальное внимание вопросам поддержки людей с инвалидностью и других социально-уязвимых категорий граждан.

«Глава государства уделяет большое значение системной поддержке людей с инвалидностью. Это также является одним из приоритетных направлений в работе Сената. По поручению Президента сенаторами был разработан и принят закон о социальном предпринимательстве, который содержит в себе ряд конкретных мер поддержки и льгот в этой сфере. Сейчас важно проанализировать эффективность реализации этого закона. В случае необходимости сенаторы готовы продолжить эту работу и совместно с социальными предпринимателями предлагать и в дальнейшем внедрять новые меры поддержки граждан из социально уязвимых категорий», - сказал Маулен Ашимбаев.

Председатель Сената также рассказал о политических реформах, обозначенных в недавнем Послании Главы государства народу Казахстана. Маулен Ашимбаев выразил надежду, что реализация предложенных инициатив в том числе повысит уровень политической и гражданской активности людей с инвалидностью.

Спикер Сената также вместе с акимом столицы Алтаем Кульгиновым посетил Центр социального обслуживания «Шарапат».

В учреждении предоставляют полный комплекс услуг по качественному уходу за пожилыми людьми и людьми с инвалидностью.

Для проживающих в центре в преддверии Наурыз мейрамы был организован праздничный концерт. Открывая мероприятие, Маулен Ашимбаев поблагодарил ветеранов Великой Отечественной войны и труда за вклад в построение казахстанской государственности.

«Благодаря усилиям и труду старшего поколения наша страна смогла укрепить Независимость и построить суверенное государство. Мы признательны нашим ветеранам за их большой вклад в продвижение национальных ценностей и воспитание нового поколения казахстанцев. Наш долг – создавать все условия для пожилых людей. И в этом направлении государство и дальше будет работать, усиливая меры социальной поддержки», - отметил Спикер Сената.







