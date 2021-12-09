Спикер Сената посетил Мангистаускую область

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Председатель Сената Маулен Ашимбаев с рабочей поездкой прибыл в Мангистаускую область, где принял участие в торжественном собрании и церемонии награждения государственными наградами по случаю 30-летия Независимости Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Выступая перед участниками встречи, Маулен Ашимбаев остановился на основных достижениях Казахстана за годы независимости под руководством Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева. Как отметил спикер Сената, за 30 лет Казахстан состоялся как независимое государство и стал полноправным и влиятельным членом международного сообщества.

«По инициативе Елбасы мы закрыли Семипалатинский испытательный полигон и отказались от ядерного арсенала, унаследованного от Советского Союза. Это показало нашу приверженность принципам глобальной безопасности и мира, и укрепило доверие других стран к Казахстану. Наша республика также активно участвует в реализции международных инициатив, председательствовала в авторитетных организациях», - сказал Маулен Ашимбаев.

За годы независимости был построен новый город в центре страны – столица Нур-Султан, возрождён сакральный город Туркестан. За 30 лет интенсивно развивались и регионы страны, в том числе Мангистауская область, подчеркнул спикер Сената.

«Мангистауская область занимает важное место в развитии страны. Здесь за тридцать лет был создан ряд крупных и средних предприятий. Благодаря этому появились тысячи рабочих мест. Государство занимается строительством железнодорожных линий и автомагистралей, развивается морской порт. В последние годы в Мангистау активно развивается туристическая отрасль», - отметил Маулен Ашимбаев.

Он также подробно остановился на политических, социальных и экономических реформах, проводимых в нашей стране по поручению Главы государства, подчеркнув, что в рамках модернизационной повестки Касым-Жомарта Токаева развитие регионов и решение региональных проблем является одним из ключевых приоритетов.

«Одним из актуальных вопросов для Мангистауской области является решение проблемы дефицита чистой питьевой воды. Президент страны поручил до 2025 года решить проблему с обеспечением водой жителей городов и сёл страны. Поэтому в рамках утверждённого Национального проекта значительная работа в этом направлении будет проделана и в Мангистауской области», - заверил Маулен Ашимбаев.

Социально-экономическое развитие страны и региона за годы независимости в своём выступлении отметил и аким области Нурлан Ногаев.

«Огромная заслуга Первого Президента страны Нурсултана Абишевича Назарбаева в развитии государства. Он заложил прочный фундамент современного Казахстана, что и определило активное развитие страны. На сегодняшний день конструктивную политику Елбасы продолжил Президент Касым-Жомарт Токаев, определив пути достижения намеченных целей. Мы – народ, который уважительно относится к прошлому и уверенно смотрит в будущее», - сказал Нурлан Ногаев.

В ходе торжественного мероприятия председатель Сената от имени Президента страны, вручил мангистауцам, внесшим особый вклад в развитие страны и региона государственные награды.

«Вопрос развития регионов, в том числе развития Мангистау, находится на особом контроле Главы государства. В сентябре состоялось специальное совещание по социально-экономическому развитию области. Нет сомнения, что благодаря предпринимаемым мерам Мангистау в предстоящий период выйдет на новый уровень своего развития», - резюмировал церемонию награждения Маулен Ашимбаев.

В рамках рабочего визита, председатель Сената также встретился с врачами и медперсоналом Онкологического диспансера и посетил спортивный комплекс «Халык Арена», расположенный в городе Актау.