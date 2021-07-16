Спикер Сената посетил Мангистаускую область

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня Председатель Сената Маулен Ашимбаев прибыл в Мангистаускую область, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

В ходе своего визита в регион он ознакомился с деятельностью опреснительного завода «Каспий», который обеспечивает население районов области питьевой водой. Как известно, вопрос питьевой воды очень актуален для региона. В этой связи, спикер Сената обратил внимание на необходимости постройки дополнительных опреснительных объектов для решения данной проблемы. Спикер Сената подчеркнул, что на последнем расширенном заседании Правительства Глава государства особое внимание обратил на обеспечение населения качественной питьевой водой.

Маулен Ашимбаев также поднял проблемы засухи и падежа скота, с которыми сталкиваются фермеры ряда регионов страны, в том числе в Мангистауской области. Спикер Сената отметил, что данный вопрос находится на особом контроле Президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева и подчеркнул, что Правительством и акимами принимаются комплексные меры по поддержке пострадавших фермеров и сельских жителей.

«Президент страны поручил использовать резерв Правительства для поддержки фермеров. Правительству и акимам совместно с холдингом «Байтерек» было поручено в срочном порядке разработать комплекс необходимых мер по обеспечению фермеров кормами. Реализация поручений Главы государства будет работать на стабилизацию ситуации и поддержку аграриев страны», - сказал Маулен Ашимбаев.

Председатель Сената подчеркнул, что по поручению Главы государства Правительство предпримет меры по выделению дополнительных субсидий на корма, кормоуборочное оборудование и обеспечение льготного финансирования фермеров для форвардного закупа кормов в благополучных регионах.

Маулен Ашимбаев добавил, что засуха – это природное явление, которое будет повторяться и поэтому, как подчеркнул Президент страны, помимо оперативных мер, должны быть отработаны и системные меры по повышению кормообеспеченности отрасли.

В ходе поездки Маулен Ашимбаев также ознакомился с работой рыбного и хлебного заводов. Посещая объекты, он остановился на законотворческой работе Сената и рассказал о принятых законах по поддержке граждан и предпринимательства в период пандемии.

В тот же день председатель Сената побывал и в культурном центре имени Абиша Кекильбаева, где он рассказал о важности увековечения памяти известного писателя и государственного деятеля.

«К 80-летнему юбилею Абиша Кекильбаева Глава государства специально приехал сюда и открыл этот центр. Выдающийся писатель и государственный деятель Абиш ага – человек, оказавший значительное влияние как на духовное развитие нашего народа, так и на укрепление Независимости страны. Поэтому наша общая задача – увековечить его имя», - сказал Маулен Ашимбаев.