Спикер Сената побывал с рабочей поездкой в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Маулен Ашимбаев по поручению Президента посетил Кызылординскую область, где принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 30-летию Независимости. Выступая перед жителями области, Маулен Ашимбаев остановился на основных достижениях Казахстана за прошедший период. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

«За годы независимости нам удалось сформировать собственную государственность. Проведено международно-правовое оформление государственной границы Казахстана. Заложена прочная основа государственных институтов. Страна перешла от плановой экономики к новой экономической модели, отвечающей требованиям времени», - сказал спикер Сената.

Он также отметил, что Казахстан стал полноправным и влиятельным членом международного сообщества. Благодаря решениям Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева наша страна построила совершенно новый город в центре страны – Нур-Султан. Возведение столицы оказало мультипликативный эффект на всю экономику страны и развитие регионов. Интенсивно развивалась все эти годы и Кызылординская область, которая сейчас стала важным индустриальным и аграрным регионом, подчеркнул Маулен Ашимбаев. Председатель Сената обратил внимание и на вопрос решения проблематики Аральского моря.

«Только после обретения независимости проблеме Арала стало придаваться большое значение. По предложению Елбасы был инициирован масштабный проект «Регулирование русла реки Сырдарья и сохранение северной части Аральского моря». Благодаря этому в Северном Арале удалось поднять уровень воды и восстановить многие биологические виды», - отметил Маулен Ашимбаев.

«Под руководством Президента Касым-Жомарта Токаева в Казахстане начался новый этап политических, социальных и экономических реформ», - подчеркнул спикер Сената.

«По поручению Президента реализуются системные реформы в сфере государственного управления. Основным принципом работы госорганов стала концепция «Слышащего государства». Также были предприняты важные шаги для повышения самостоятельности органов местной представительной и исполнительной власти. В этом году впервые состоялись прямые выборы сельских акимов. Это позволило гражданам напрямую влиять на формирование местной власти», - сказал председатель Сената.

Маулен Ашимбаев также подчеркнул, что Президент уделяет особое внимание развитию регионов. В октябре Глава государства утвердил 10 национальных проектов. В их числе и специальный проект «Сильные регионы – драйвер развития страны».

«В течение пяти лет на реализацию национального проекта по развитию регионов будут выделены значительные финансовые средства. Ставится задача усиления «внутренней связанности» страны. Для развития внутренней транспортной сети будут построены и реконструированы дороги республиканского и местного значений. Это, безусловно, еще больше повысит транспортно-логистический потенциал Кызылординской области», - отметил Маулен Ашимбаев.

В ходе торжественного мероприятия председатель Сената от имени Президента вручил государственные награды кызылординцам, внесшим особый вклад в развитие страны и региона.

Также в рамках рабочего визита Маулен Ашимбаев принял участие в церемонии запуска завода по производству и переработке листового стекла в городе Кызылорде.

По словам акима области Гульшары Абдыкаликовой, это предприятие, запущенное в преддверии 30-летнего юбилея Независимости, имеет большое значение для региона и должно оказать положительный эффект на экономику региона.

«При производстве стекла здесь будет использовано 90% местного сырья. Основным компонентом, составляющим 80% стоимости стекла, является кальцинированная сода. Поэтому главным поставщиком предприятия станет содовый завод, который будет построен в Арале. При выходе стекольного завода на полную мощность будет создано 226 новых рабочих мест, на вспомогательных производствах будет задействовано около 300 постоянных рабочих мест, приоритет в первую очередь мы отдадим местным специалистам», - сказала Гульшара Абдыкаликова.

Кроме того, Маулен Ашимбаев принял участие в церемонии вручения ключей от 50-квартирного жилого дома, построенного в рамках госпрограммы «Нұрлы жер», и открытии спортивно-оздоровительного комплекса.

«Тридцатилетие Независимости – важная веха в истории нашего государства. Казахстан к этой знаменательной дате подошёл с большими достижениями. Теперь перед нами стоят новые задачи, при этом важно ценить то, что мы уже имеем и преумножать достижения. Мы должны прилагать все усилия для сохранения, защиты и укрепления нашей независимости. Для этого важно сохранить стабильность и единство народа, а также активно трудиться во благо страны», - подытожил Маулен Ашимбаев, поздравляя кызылординцев с 30-летием Независимости и пожелал им благополучия и процветания.



