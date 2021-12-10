Спикер Сената побывал с рабочей поездкой в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Председатель Сената Маулен Ашимбаев по поручению Президента страны посетил Алматы, где принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 30-летию Независимости, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Выступая перед жителями города, он отметил, что за годы независимости Казахстан сформировал собственную государственность и провел международно-правовое оформление государственной границы. Спикер Сената подчеркнул, что благодаря политике Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева наша страна стала полноправным и влиятельным членом международного сообщества, была построена новая столица, интенсивно развивались и регионы страны.

«За годы независимости Алматы получил значительный импульс к развитию. Сегодня это один из самых динамично развивающихся и экономически сильных городов не только Казахстана, но и всего постсоветсткого пространства. Практически каждый пятый предприниматель в стране работает в Алматы», - сказал Маулен Ашимбаев.

Председатель Сената отметил, что на нынешнем этапе перед страной стоят новые задачи – Президент страны Касым-Жомарт Токаев инициировал системные реформы во всех сферах, направленные на улучшение благосостояния граждан.

«Реализуются меры по поддержке малого и среднего бизнеса. По поручению Президента страны принят пакет антикризисных мер по поддержке граждан и предпринимателей в период пандемии. Все эти реформы носят не сиюминутный, а системный характер. Они направлены на укрепление нашей независимости, повышение благосостояния казахстанцев и рост качества жизни в нашей стране», - подчеркнул председатель Палаты.

Маулен Ашимбаев также отметил, что Глава государства обращает особое внимание на развитие агломерации, которые должны стать опорой достижения глобальной конкурентоспособности Казахстана. И Алматы имеет для этого мощный потенциал, подчеркнул спикер Сената.

«В Алматы сосредоточен качественный человеческий капитал. Здесь сформировано «модернизационное ядро» экономики будущего: креативный класс и активное гражданское общество. Сюда стекаются таланты из разных регионов страны. Алматы – лидер по инвестициям в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Как отметил Глава государства, опыт Алматы по развитию креативной экономики необходимо масштабировать на всю страну», - заявил Маулен Ашимбаев.

Он также напомнил, что на реализацию этого потенциала направлен новый законопроект «Об агломерациях», который разрабатывается по поручению Президента страны. По словам спикера Палаты, депутаты Парламента предпримут все необходимые меры по созданию действенной законодательной базы для дальнейшего развития таких крупных и перспективных городских агломераций, как Алматы.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, обращаясь к участникам торжественного собрания, отметил особую роль мегаполиса, исторически ставшего колыбелью Независимости. По его словам, именно в Алматы 16 декабря 1991 года был официально провозглашен суверенитет Республики Казахстан, здесь были приняты основополагающие документы независимого государства.

«В Алматы были приняты важные для страны решения, принята Конституция, государственные символы, создание Вооруженных сил, введение национальной валюты. Окончательные результаты всенародных выборов Первого Президента были объявлены также в Алматы. В 1998 году Первым Президентом был подписан Закон «Об особом статусе Алматы», - сказал Бакытжан Сагинтаев, подчеркнув, что Елбасы назвал Алматы золотой колыбелью Независимости.

В ходе торжественного мероприятия Маулен Ашимбаев и Бакытжан Сагинтаев от имени Президента страны, вручили государственные награды алматинцам, внесшим особый вклад в развитие страны и города.

«Казахстан к этой знаменательной дате подошёл с большими достижениями. Теперь перед нами стоят новые задачи, при этом важно ценить то, что мы уже имеем и преумножать достижения. Мы должны прилагать все усилия для сохранения, защиты и укрепления нашей Независимости», - подытожил торжественное собрание Маулен Ашимбаев.

В завершении спикер Сената еще раз поздравил алматинцев с 30-летием Независимости, которое является важной вехой в истории нашего государства и пожелал им достижения новых высот в развитии страны.