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    15:36, 06 Апрель 2021 | GMT +6

    Спикер Сената Парламента РК встретился с Послом Японии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Республике Казахстан Тацухико Касаи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    Собеседники обсудили вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества между двумя странами, в том числе по линии межпарламентского взаимодействия. Спикер Сената подчеркнул, что в Казахстане большое внимание уделяется созданию благоприятного инвестиционного климата.

    «Наша страна продолжает активную работу по привлечению в страну иностранных инвесторов и защите их прав. По поручению Главы государства сенаторами были внесены необходимые поправки в законодательство страны. Теперь в зависимости от объема, срока инвестиций и места работы инвесторы будут освобождены от корпоративного подоходного налога, земельного налога, НДС и налога на имущество на срок до 10 лет. Этот шаг необходим для привлечения инвесторов, в том числе японских, в экономику страны и реализации новых проектов в такой сложный период», - сказал Маулен Ашимбаев.

    Спикер Сената также отметил, что отношения между нашими странами успешно развиваются и в культурно-гуманитарной сфере. Примером этому служат центры по изучению японского языка при Казахском экономическом университете им. Т. Рыскулова и Казахском государственном юридическом университете им. М.С.Нарикбаева. Также Маулен Ашимбаев поблагодарил Правительство Японии за помощь, оказанную нашей стране в период пандемии коронавируса.

    «Мы признательны Правительству Японии за предоставляемый грант на приобретение японского медицинского оборудования для казахстанских медицинских учреждений. Считаем предоставленную помощь в столь сложное время дружеским жестом, который соответствует духу взаимовыгодного и надежного партнёрства между нашими странами», - отметил Председатель Сената.

    Спикер Палаты подчеркнул, что в этих и других вопросах двустороннего сотрудничества Сенат Казахстана продолжит активную работу по укреплению межпарламентского сотрудничества между Казахстаном и Японией.



    Теги:
    Сенат Япония Парламент Международная деятельность
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