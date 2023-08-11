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    17:34, 11 Август 2023 | GMT +6

    Спикер Сената Парламента РК встретился с действующим председателем ОБСЕ

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    Фото: senate.parlam.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Спикер Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев встретился с действующим председателем ОБСЕ, Министром иностранных дел Северной Македонии Буяром Османи. Стороны обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества между Сенатом Парламента Казахстана и Парламентской Ассамблеей ОБСЕ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

    «ОБСЕ является одним из ключевых институтов, участвующих в построении современной архитектуры международной безопасности и сотрудничества. Мы взаимодействуем по всем основным направлениям деятельности организации. В работе Сената приоритетным остается межпарламентское сотрудничество. Убежден, Парламентская ассамблея организации обладает значительными возможностями в решении актуальных вопросов безопасности и сотрудничества на всем пространстве ОБСЕ», - сказал Маулен Ашимбаев.

    Обсудили собеседники и ситуацию в регионе, включая Афганистан и Украину, а также работу по линии Целей устойчивого развития. Спикер палаты проинформировал коллег о работе, проводимой по линии парламентской комиссии по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития Республики Казахстан.

    Председатель Сената также сообщил о проводимой Парламентом работе по законодательному обеспечению реформ, инициированных Главой государства.

    Буяр Османи высоко оценил проводимые в стране политические и экономические преобразования и выразил заинтересованность в укреплении сотрудничества в разных направлениях, включая новые проекты.

    Собеседники также затронули и вопросы, касающиеся двустороннего сотрудничества Казахстана и Северной Македонии, включая содействие депутатов укреплению экономического, инвестиционного сотрудничества, развития туризма и по другим направлениям, представляющим взаимный интерес.


    Теги:
    ОБСЕ Сенат Внешняя политика Казахстана Маулен Ашимбаев Интеграция и партнерство Международная деятельность Парламент
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