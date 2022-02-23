Спикер Сената ответил на вопросы о январских событиях и Новом Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Спикер Сената Парламента Маулен Ашимбаев ответил на вопросы о принятии государственных решений в январские дни, «Новом Казахстане», возврате вывезенных за рубеж денег, о фактах пыток и превышении власти, приказе «стрелять без предупреждения» и выразил свое мнение о предстоящих политических реформах, передает МИА «Казинформ».

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию интервью спикера Сената автору YouTube-канала «НеКурултай» Газизу Абишеву.

Как принимались стратегические решения во время январского кризиса

Первые числа января были, конечно, очень тяжелыми для Казахстана, для всех граждан нашей страны и тех, кто работает в системе государственного управления, в Парламенте, Администрации Президента. Это был, прежде всего, конечно, шок. Мы неплохо завершили год в целом, отметили 30-летие Независимости нашей страны. Во всех областях прошли празднчиные мероприятия. И вот в первые дни января, когда все это произошло, началась эскалация, ситуация начала обостряться, конечно, это было шоком, сложно было в это поверить. Было понятно, что необходимо предпринимать оперативные решения, те или иные действия для того, чтобы стабилизировать ситуацию.

В этих условиях, я должен сказать, что, несмотря на сложности того периода все важнейшие решения принимались в соответствии с Законами нашей страны. Вы знаете, что 5 числа было объявлено ЧП Президентом страны на всей территории Казахстана. Это решение было принято в соответствии с процедурой, предусмотренной в Конституции, наших Законах. После консультации с руководителями Палат Парламента, Премьер-Министром Президент страны ввел ЧП на территории Казахстана. После обсуждения на заседании Совета безопасности было принято решение о введении режима контртеррористической операции в Казахстане 6 января. То есть, я хочу сказать о том, что, несмотря на действительно сложность того периода, все указы, решения, действия предпринимались на основе Законов, легитимным путем.

Была и дезинформация, какие-то вбросы в тот период и в этих условиях Президент страны проявил максимальную внутреннюю собранность, твердость, четко и своевременно принимал необходимые решения. Эти решения позволили нам стабилизировать ситуацию в стране и обеспечить общественный порядок. Конечно решения эти были сложные, но и время было такое – самый тяжелый кризис в период нашей Независимости. И в этих условиях всю полноту ответственности взял на себя Глава государства Касым-Жомарт Токаев. Он не побоялся взять эту ответственность на себя и благодаря этим решениям мы смогли стабилизировать ситуацию в стране. Если бы не было этих решений сложно было бы представить, что было в нашей стране. Это хаос, это прямая угроза целостности нашего государства, мы столкнулись с прямой угрозой нашей государственности и Независимости.

В чем причина январской трагедии?

Прежде всего, понятно, что эти действия были скоординированы управлялись из каких-то центров. По единому сценарию в большинстве регионов страны начались массовые акции протеста, которые определенные экстремистские, террористические группировки хотели использовать в своих корыстных интересах. Мы все помним ситуацию в конце года, в декабре. Более или менее в стране все было относительно стабильно. Все произошло одномоментно почти во всех регионах, примерно по похожему сценарию, организованно. Все это говорит о том, что это спланированная акция, которую осуществили определенные экстремистские, террористические группы. Часть боевиков готовилась здесь, какие-то боевики прибыли из-за рубежа и по всем этим вопросам следствие разбирается и должно провести исчерпывающее расследование, дать обществу ответы, которые ждут наши граждане и международное сообщество. Как это было спланировано, кто за этим стоял, какие группы здесь были задействованы, какие религиозные радикалы принимали в этом участие, кто прибыл из-за рубежа и как? На все эти вопросы должно ответить следствие. И сегодня правоохранительные органы, спецслужбы нашей страны проводят очень тщательное расследование, проводится объективная оценка произошедших трагический событий. Я думаю, что через определенное время мы узнаем информацию, которая будет доведена и до внутренней общественности и международных партнеров.

В то же время, говорить о том, что не было других причин, наверное, не правильно. Понятно, что прежде всего людей, мирных граждан, которые вначале вышли на площадь, протестовали, их подтолкнула выходить на улицы социальная ситуация и недовольство своим материальным положением. Все эти годы, к сожалению, накапливались проблемы, связанные с усилением социального неравенства, небольшими доходами. Сегодня известно, что у половины населения страны доходы 50-60 тысяч тенге. Это действительно очень мало в современных условиях, с учетом цен. Эти проблемы накапливались, мы видели постоянный рост цен, связанный со множеством факторов, это инфляция, это иные какие-то факторы, посредники, и были другие социальные проблемы – все это вызывало недовольство наших граждан. И рано или поздно это недовольство должно было каким-то образом выйти, и вот в январские дни люди начали выражать свой протест, свое отношение ко всему происходящему, и этой ситуацией постарались воспользоваться те или иные группировки. В этих условиях, конечно, нельзя упрощать эту социальную часть кризиса и в рамках той работы, которая сегодня проводится, нужно уделить самое пристальное внимание решению социальных проблем наших граждан. Я думаю здесь предстоит очень большая работа и люди ждут конкретных результатов, и я думаю, что у Правительства, госорганов, Парламента не так много времени. Мы должны показать конкретные результаты именно по решению социальных проблем, которые беспокоят наших граждан.

О приказе стрелять на поражение

Вопрос очень чувствительный. Вопрос очень важный, его сейчас задают наши граждане, СМИ, поэтому давайте постараемся на него более или менее подробно ответить.

Страна практически погружалась в хаос. Это была потеря управляемости в нашей стране. Когда начались атаки на акиматы, поджоги зданий, атаки на телекомпании, телевышку, захватывались стратегические наши объекты, в частности аэропорт в Алматы и в этих условиях был введен режим ЧП 5 числа, и 6 числа введен режим контртеррористической операции в соответствии с Законом нашей страны. Был приказ о применении окружения в отношении тех участников беспорядков, которые с оружием нападали на полицейских, которые участвовали в грабежах, представляли угрозу жизни мирных граждан, которые агрессивно атаковали с использованием огнестрельного и холодного оружия департаменты полиции. Именно в отношении такого рода радикальных лиц было принято решение об их задержании, применении оружия в том числе в целях обеспечения общественной стабильности. Не было приказа стрелять в мирных граждан. Речь шла о том, чтобы обезвредить боевиков, которые с оружием нападали на представителей правоохранительных органов, которые нападали на мирных граждан, поджигали здания, участвовали в грабежах. В этих условиях власть должна была применить силу для того, чтобы остановить этот хаос. Если боевики нападают с оружием на государственные объекты, поджигают здания, стреляют в полицейских, что должны были делать полицейские в этих условиях? Они должны были обеспечивать общественный порядок.

Но при этом нужно отметить, что возможно были случаи, когда жертвами этого противостояния могли стать мирные граждане. Это трагедия, это и есть результат той очень тяжелой ситуации противостояния, которая шла с террористическими группировками в тот момент. Есть жертвы среди мирных граждан, но как это произошло? Не превысили ли военнослужащие своих полномочий, кто пострадал? Со всем этим вопросами разбираются правоохранительные органы, специальные службы. Если такие факты имели место, конечно, в соответствие с Законами должны быть определенные действия. Если пострадали мирные граждане, когда не было основания для использования оружия, когда они не представляли угрозу тем или иным представителям правоохранительных органов или военнослужащим, но в то же время против них было необоснованно применено оружие с этими случаями тоже нужно разобраться.

Кроме того, возможно здесь имели место и провокации. Об этом тоже должны говорить и этим тоже должны заниматься специальные службы. Для того, чтобы настроить людей против власти, возможно теми группами, которые стояли за организацией всех этих событий, осуществлялись определённые провокации, убийства. Этого тоже нельзя исключать. Надо разбираться с каждым конкретным случаем. Почему произошло, как произошло? И общество ждет такого анализа.

Пытки и превышение полномочий силовиками

Здесь не может быть двух толкований. Позиция государственных органов, позиция руководства страны здесь однозначна. Нужно следовать законам РК. В Казахстане пытки запрещены и это уголовно-преследуемое деяние. Казахстан присоединился к международным конвенциям по запрещению пыток. В этой ситуации какие-либо действия, которые приводят к унижению человеческого достоинства, прав наших граждан или использование недозволенных методов дознания, или использование пыток, все это является незаконным и преследуется в соответствии с законами нашей страны. Я хочу отметить, что ответственность у нас очень суровая. От 5 до 12 лет, тем людям, которые осуществляют превышение своих служебных полномочий в процессе следствия. При этом такого рода преступления не имеют срока давности и эти лица не могут избежать ответственности, в результате примирения сторон или каких-то других мер. Здесь не может быть оправданий. Любое лицо, которое совершило пытки, преследуется по закону и понесёт суровое наказание. Соответствующее поручение было дано Главой государства. Генеральная прокуратура держит эти вопросы на контроле. Сегодня по около 170 фактам заведены уголовные дела по пыткам, проводится следствие. Этим занимается антикоррупционная служба. Если все будет доказано и суд примет соответствующее решение, все ответственные будут наказаны по всей строгости закона. Сегодня очень важно обеспечит выполнение законов нашей страны. И здесь очень важна роль общественных организаций. Общественные организации активно участвуют в деятельности по мониторингу защищённости прав наших граждан, по предоставлении им юридической помощи, и они общественные организаций общаются с адвокатами, с родственниками задержанных лиц и самими задержанными лицами. И по всем этим фактам будет проводиться следствие и ответственные понесут наказание. Это позиция государства, это позиция Главы нашего государства.

Будущее партии Nur Otan

Нам оказано доверие со стороны Съезда и Политсовета войти в Бюро. Оказано доверие со стороны Председателя нашей партии Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. Мы понимаем свою ответственность за дальнейшее развитие нашей политической организации. Мы понимаем необходимость изменения партии в самое ближайшее время, я бы так ставил вопрос. И мы готовы активно работать в этом направлении.

Партия должна измениться. В таком виде, конечно, она не будет обладать поддержкой большинства населения. Но потенциал нашей партии очень большой и сегодня нужно изменить подходы в работе. Видимо, нужно усилить филиалы нашей партии, партии нужно активнее работать с людьми и решать их проблемы. Мониторить многие проблемы, способствовать решению социальных и иных вопросов. И стать реальной силой, которая будет помогать строить новый Казахстан.

Я понимаю, что есть определенный скепсис в отношении партии у некоторых людей, неверие может быть к некоторым партийным инициативам. Но все это надо менять реальными делами. Я думаю, что эти вопросы будут обсуждаться на этом Съезде. И со своей стороны, мы как члены Бюро будем активно участвовать и помогать нашей партии модернизироваться и соответствовать ожиданиям наших граждан.

О партийном балансе и идеальной партийной системе

Партии должны быть одним из ключевых инструментов выражения интересов наших граждан, достижения интересов тех или иных социальных групп в части деятельности представительных органов, через какие-то иные механизмы. То есть, партия — это инструмент выражения интересов людей и в дальнейшем реализации этих интересов. По этому цивилизованному пути и мы должны развиваться. То есть не так как в советское время. Государство — это продолжение партии или до этого у нас были периоды, когда государственные институты были интегрированы с партией. В этих условиях нужна новая парадигма.

У нас должна быть реальная партийная конкуренция. Партии должны конкурировать, выражать интересы тех или иных социальных групп, участвовать на выборах. Если побеждает на выборах проходя порог, то уже в рамках Мажилиса и маслихатов отстаивать свою позицию, принимать те или иные законы, контролировать исполнения этих законов, чтобы Правительство исполняло инициативы, которые оформляются в форме законов. Тем самым способствовать решению вопросов социальных групп. Участвовать в формировании Правительства и через Правительство исполнять эти законы. Здесь одно из ключевых условий, дать возможность развиваться политическим партиям, не ограничивать их деятельность. Способствовать партийному многообразию, появлению новых партии.

Мы видели в ходе январской трагедии, что политические партии отошли на второй план. Они не были тем посредником в той ситуации между государственными органами и людьми, которые вышли на площади. То есть, партии не выполнили одну из важнейших ролей в выражении интересов людей, в артикулировании и отстаивании этих интересов, но и направлении их в цивилизованное и легитимное русло.

О принятии закона против узурпации власти, непотизме и о свободе слова

Прежде всего, узурпация власти запрещена в соответствии с Конституцией нашей страны. Это одна из первых статьей нашей Конституции. Узурпация власти запрещена и преследуется по закону. И источником власти может быть только народ Казахстана. Это положение нашей Конституции.

Непотизм тоже попадает в коррупционное преступление. Если продвигаются люди, получают какие-то выгоды благодаря своим родственным связям, дружеским связям, конечно, это уже коррупционное преступление. У нас есть антикоррупционное законодательство и эти вопросы тоже регулируются.

Если вы говорите шире, нужно ли нам принимать законы, которые дальше будут обеспечивать реализацию тех или иных норм. Нужно ли нам принимать законы по другим сферам, в частности по свободе СМИ. Видимо, да. Нужно видимо со временем посмотреть и Закон о СМИ, какие-то новые нормы туда включить. Может быть новую редакцию закона посмотреть, по другим направлениям, в частности о доступе к информации.

В свое время, когда я работал в Мажилисе, был депутатом V и VI созывов, мы с коллегами готовили Закон о доступе к информации. На тот момент он был достаточно прогрессивный Закон, чтобы общественность имела доступ к информации государственных структур. Но многие вещи тогда нам не удалось до конца реализовать. Может быть пришло время еще раз вернуться к этому Закону о доступе к информации, чтобы общественность могла получать необходимые сведения и данные из государственных структур. Нужны видимо и другие законы.

В целом, с постановкой о том, что нужны законы, которые будут создавать правовые основы для реализации концепции нового Казахстана, с этим я могу согласится и в этих направлениях мы будем работать. Это наша главная задача на предстоящий период.

Возврат из-за рубежа украденных денег

Есть соответствующее поручение Главы государства, данное Агентству по финансовому мониторингу, активизировать работу по поиску незаконно полученных активов, в том числе за рубежом и принимать меры по возврату их в Казахстан. Даны Правительству соответствующие поручения. Я думаю, что в этом направлении правоохранительные органы начинают активно работать и предстоящий период покажет какие-то конкретные результаты.

Вся эта деятельность будет осуществляться на основе законов нашей страны, то есть возврат активов из-за рубежа, это непростой процесс. Во-первых, должно быть следствие, должен быть суд, решение суда. Это решение суда направляется в другое государство, с этим государством у нас должны быть международные договоры, регулирующие эти вопросы. Потом это государство у себя рассматривает, у них происходят судебные процессы. То есть это непростой процесс, но этим нужно заниматься. И нужно заниматься на основе наших законов и международных договоров, подписанных Республикой Казахстан.

Если нужны какие-то дополнительные правовые нормы или нужно ратифицировать те или иные международные соглашения, мы готовы осуществить эту работу оперативно и достаточно качественно. Я думаю, что если такая необходимость по совершенствованию закона есть, мы с коллегами из Мажилиса это все быстро реализуем.

Жакиянов, Абилов, Бокаев. Как изменится публичная политика?

Публичная политика должна однозначно активизироваться в новых реалиях. Это все очень важно для реализации демократических принципов, которые мы закладываем на основе нашего государства. Очень важно чтобы была политическая борьба, приходили новые люди со своей повесткой и со своими идеями. Если те или иные наши граждане имеют желание участвовать в этой политической борьбе, готовы активно подключаться к деятельности политических партий, если нет на это каких-то ограничений, установленных законом, то любой гражданин нашей страны может участвовать в политической жизни государства.

Поэтому, я думаю, что с точки зрения развития страны чем активнее будет политическая борьба, чем больше политической конкуренции и в партиях будут люди - профессионалы со своим видением и прогрессивными взглядами, идеями - это лучше в целом для партии, партийной системы и государства.

Какие нужны реформы нужны Казахстану

Сейчас идет обсуждение тех или иных направлений. Глава государства в марте обратится народу и изложит основные направления предстоящих реформ в этой сфере.

В целом, нужно совершенствовать выборное законодательство, механизм избрания наших граждан в Мажилис и маслихаты прежде всего.

Вот по маслихатам, вы знаете, что у нас на протяжении всех лет независимости была мажоритарная система. То есть, по одномандатным округам наши граждане избирались в маслихаты. Но мы эту систему изменили и в начале прошлого года прошли выборы маслихатов на основе пропорциональной системы, то есть, партийных списков.

В Сенате мы активно работаем с маслихатами и их секретарями, и они выражают мнение, что эта система их несколько отдалила от людей, несколько размылась именно представленность тех или иных депутатов маслихата от какого-то округа. То есть если раньше был округ, человек баллотировался, избиратели этого округа знали – вот наш депутат и он отстаивает наши интересы. Теперь граждане голосовали за партию, партия выставляла свой список и уже непонятно кто из депутатов отвечает за тот или иной населенный пункт. И это создает дистанцию между маслихатом и населением.

Есть и другая проблема, не во всех наших регионах, не во всех районах есть политические партии. «Нур-Отан» есть, а вот других политических партий во многих местах нет. Соответственно, у людей нет выбора, они хотели бы проголосовать за другую партию. Но она не представлена в этом районе. И, соответственно, сужается выбор у людей. Это тоже не хорошо. И с учетом всех этих моментов наверно, это мое мнение, нужно пересматривать систему выборов в маслихаты. Делать приоритетным мажоритарную систему. Как это будет осуществляться? Здесь надо обсуждать.

Что касается выборов в Мажилис. Сегодня не секрет что многие об этом говорят. Что нужно восстанавливать одномандатные округа. Что нужно комбинированно идти, часть по пропорциональной системе, часть по мажоритарной системе. Чтобы люди, которые не являются членами политических партии, тоже имели возможность избираться в высший представительский орган страны. И в этих условиях, наверное, в рамках предстоящих реформ, нужно менять и механизм формирования Мажилиса. Часть по пропорциональной системе, а часть по мажоритарной системе. Но в каком это будет соотношении надо обсуждать. Надо обсуждать с экспертами и какую-то оптимальную модель здесь вырабатывать. Нужно, видимо, создавать стимулы для развития партий. Уменьшать определенные сложности для регистрации политических партий. Либерализировать законодательство в этой сфере. Сегодня для того чтобы зарегистрировать политическую партию нужно иметь 20 тысяч людей. Есть и другие определенные моменты связанные с процедурой регистрации. Наверное, по ним тоже нужно еще раз посмотреть. Но и общественные советы тоже очень важный институт. Когда я работал в Мажилисе мы принимали соответствующий закон об общественных советах. Какие-то нормы удалось включить тогда, что-то не удалось. Наверно сейчас нужно посмотреть вновь по общественным советам. Что бы они были действенными, что бы они не были каким-то своеобразным продолжением министерства или акимата, подчинённым к руководителю. Это должны быть независимые органы, которые могли бы отстаивать интересы людей, критиковать если нужно этот государственный орган.

По судебной системе. Много вопросов которые поднимают граждане. В этом направлении нужны подвижки. По правоохранительным органам нужны подвижки. В экономике нужны серьезные изменения. Об этом четко сказал Глава нашего государства: это уменьшение доли государства в экономике, развитие конкуренции, реальная поддержка МСБ, это привлечение инвестиции, это развитие обрабатывающей промышленности Казахстана, это обеспечение определенного уровня стабильного экономического роста в Казахстане.

Нужны изменение в социальной системе, это борьба с социальным неравенством, бедностью, повышение доходов населения. И здесь прежде всего нужно в социальной сфере рационально использовать средства, которые уже выделяются в эту сферу. Где-то у нас в прошлом году расходная часть республиканского бюджета составляла 15 триллионов 300 миллиардов тенге. 50 процентов этих расходов, это 7,5 триллионов было направлено в социальную сферу. На социальную поддержку, образование, медицину и т.д. Прежде всего вот эти средства нужно рационально использовать. Не накапливать, а решать социальные проблемы. О чем это говорит? О том, что эти средства не работают, не используется правильно, не используется эффективно. Во-вторых, нужно помимо текущих, быстрых механизмов поддержки наших граждан сейчас закладывать долгосрочные механизмы борьбы с социальным неравенством.

О чем идет речь? Прежде всего о системе образования. Качественная система образования это и есть возможность снижения социального неравенства в долгосрочной перспективе. Наши школы должны быть институтом образования, воспитания, социализацией детей, давать какие-то первичные навыки в тех или иных профессиях. В ВУЗах должны готовить специалистов, которые востребованы на рынке, которые завтра без проблем получат какую-нибудь работу, станут высокооплачиваемыми специалистами. Надо активизировать деятельность профессиональных колледжей, что бы они готовили специалистов, которые нужны на рынке. Без этого невозможно бороться с социальным неравенством и бедность в долгосрочной перспективе. И здесь предстоит большая работа, много что нужно делать. И мы конечно со стороны депутатов готовы принимать и необходимые законы, и вносить свой вклад в этот процесс.

Политические реформы нужны, экономические, социальные реформы нужны. Но одновременно нужно обеспечивать реальную реализацию принципа справедливости в стране. Люди же могут терпеть многие вещи, адаптироваться, уменьшать свои потребности, но люди не могут терпеть несправедливость. Это один из главных факторов который вызывает неудовольствие людей, сопротивление людей. Это не только у нас, это в мировой истории.О чем идет речь? О верховенстве закона, все равны перед законом, и чиновник, и граждане нашей страны, и бизнесмены и рабочие, все равны перед законом. Это вот один из главных принципов который заложен в предвыборной программе нашего Президента.

Независимая судебная система. Если суды будут не принимать справедливые решения, если будут принимать решение на основе каких-то коррупционных и иных схем, это ни к чему хорошему не приведет.

Принцип справедливости реализуется через предоставление возможностей для малообеспеченных семей, для детей из малообеспеченных семей. Что бы у них был доступ к хорошим школам, что бы дети из этой семьи могли бы получать качественное образование. В соответствующих районах где это необходимо нужно создавать хорошие школы, направлять туда лучших директоров, лучших преподавателей, стимулы для них должны быть, что бы они работали в этих школах.

Реформы предстоят во многих сферах. И Сенат будет делать все необходимое для поддержки политики нашего Президента. Реализации его модернизационной политики, его политики реформ, и мы будем принимать все необходимые законы.

По всем этим и другим направлениям сейчас идут консультации, у руководства страны с политическими партиями, с экспертами. Администрация Президента в этом направлении активно работает, и я думаю, что по многим направлениям будут изменения. Глава государства готовит пакет политических реформ, и я думаю, что этот пакет политических реформ будет очень важным, для того что бы реализовать все цели нового Казахстана.

Что значит «Новый Казахстан» для Сената?

Для того, чтобы новые законы были качественными и проработанными нам нужна консультироваться с экспертами, анализировать мировой опыт, общаться с людьми, которые достигли тех или иных успехов в каких-то направлениях. Поэтому мы создали такую площадку как Клуб молодых экспертов при Сенате, но вы знаете что многие члены нашего Клуба активно участвуют в подготовке проектов законов. Выражают своё мнение, дают свои оценки, дают идеи, которые учитываются при принятии законов нашей страны. И для них это определённая самореализация, и для нас эта очень важно получать какие-то идеи, комментарии, предложения. И кроме того помимо вот такой важной функции, лично мне важно общаться с молодыми людьми, у них нет каких-то уже сложившихся железобетонных стереотипов. Они открыты для того что бы воспринимать те или иные сведения, какие-то идеи, они гибкие, они готовы какие-то вещи менять в себе, в тоже время они созидательно настроены. Но это особенность молодых людей.

Мы видим, что сегодня очень важно быть открытым, принимать чужое мнение, слушать других людей, меняться самому если в этом есть необходимость, менять свои позиции, вот в рамках реализации концепта нового Казахстана очень важно нам слушать друг друга, слышать друг друга, поддерживать друг друга, учиться друг у друга.

И я думаю, что над созданием нового Казахстана вот такой плеядой профессионалов работает и проект по школе аналитики и проект по Клубу молодых экспертов и другие проекты которыми мы занимаемся.



