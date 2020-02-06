Спикер Сената: Один из самых наболевших вопросов – устаревшая инфраструктура

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Дариги Назарбаевой состоялось заседание Сената Парламента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

На заседании депутатами Сената ратифицирована Многосторонняя конвенция по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения. Проект закона представил Первый заместитель Премьер-Министра – министр финансов Алихан Смаилов.



Как отметил в содокладе сенатор Гумар Дюсембаев, конвенция предполагает внесение основных положений инициативы BEPS в существующие международные налоговые соглашения путем применения согласованных минимальных стандартов с определенными оговорками для предоставления странам гибкости в части ведения национальной фискальной политики.



Кроме того, на пленарном заседании верхней Палаты сенаторы ратифицировали Конвенцию Шанхайской организации сотрудничества по противодействию экстремизму.



Представивший документ заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК Нургали Билисбеков пояснил, что задачей документа является закрепление механизмов взаимодействия государств-членов ШОС в сфере профилактической деятельности, совместного противодействия экстремизму, оказания правовой помощи, а также способствования унификации законодательства сторон.



«Новацией документа является общее видение правовых основ противодействия насильственному покушению на законную власть – не только в контексте растущих террористических угроз, но и в более широком смысле предупреждения любого государственного переворота», - сказал Нуржан Нурсипатов.



Сенат также ратифицировал Протокол о запрещении применения на войне удушающих, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств.

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, представивший этот законопроект, проинформировал сенаторов, что целью документа является установление запрета на применение на войне удушающих, ядовитых или других подобных газов, равно как и всяких аналогичных жидкостей, веществ и процессов, а также бактериологических средств ведения войны.



В ходе заседания Сената были заслушаны 14 депутатских запросов. В них депутаты подняли, преимущественно, вопросы финансирования инфраструктурных проектов.

В своем выступлении на пленарном заседании Глава Сената отметила, что на сегодняшний день вопросы модернизации инфраструктуры являются ключевыми с точки зрения обеспечения роста благосостояния населения.



«Один из самых наболевших вопросов – устаревшая инфраструктура: водная, коммуникации, электросети, дороги, мосты. Необходимо рекомендовать Правительству рассмотреть проблемы модернизации инфраструктуры и поставить их во главу угла своей работы. Из-за плохого состояния инфраструктурных объектов мы теряем воду, электричество и много других ресурсов. Связи между регионами слабо развиваются, потому что тоже не хватает соответствующей инфраструктуры. Полагаю, что и депутатам надо будет этим вопросом заняться вплотную», - резюмировала Д. Назарбаева.