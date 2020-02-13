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Спикер Сената обсудила вопросы здравоохранения с представителями ВОЗ

13 Февраля 2020 17:34
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Спикер Сената обсудила вопросы здравоохранения с представителями ВОЗ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Дарига Назарбаева встретилась с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Хансом Клюге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службуСената Парламента РК.

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В мероприятии приняли участие депутаты Сената Парламента, директор Глобальной программы по туберкулезу ВОЗ Женева Тереза Касаева, координатор по стратегическим отношениям со странами Европейского регионального бюро ВОЗ Бахтыгуль Кариева, и.о. постоянного представителя ВОЗ в Казахстане Кэролайн Кларинваль, Министр здравоохранения Елжан Биртанов.


Во время встречи участники обсудили перспективные направления в реализации государственной политики по вопросам охраны и укрепления здоровья матери и ребенка, профилактики и борьбы с ВИЧ/СПИДом, совершенствования санитарной службы и социальной поддержки семей.

Спикер Сената поблагодарила Х. Клюге за поддержку ВОЗ в продвижении Декларации Астаны по первичной медико-санитарной помощи. По словам председателя Палаты, эффективная и устойчивая система первичной медико-санитарной помощи является основой всеобщего охвата услугами здравоохранения.


В ходе беседы Ханс Клюге поблагодарил Казахстан за все принятые необходимые меры по предотвращению распространения коронавируса.


Дарига Назарбаева проинформировала представителей ВОЗ о Кодексе «О здоровье народа и системе здравоохранения», который находится в разработке и будет ориентирован на усиление солидарной ответственности государства, работодателей и населения за здоровье граждан, а также развитие цифрового здравоохранения.


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Ключевые слова: Сенат, Здравоохранение,
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