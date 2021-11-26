Спикер Сената обсудил водные проблемы с коллегами из СНГ

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - На полях мероприятий Межпарламентской Ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге Председатель Сената Маулен Ашимбаев провёл ряд двусторонних переговоров со своими коллегами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

С Председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой обсуждались вопросы межпарламентского взаимодействия по линии недавно созданной Комиссии по сотрудничеству между Сенатами двух стран.

Маулен Ашимбаев предложил провести заседание Комиссии в Казахстане в регионе Приаралья в первой половине следующего года. По его словам, одним из основных вопросов повестки дня Комиссии могло бы стать обсуждение взаимодействия Казахстана и Узбекистана по восстановлению Аральского моря.

«В целом водная проблематика продолжает занимать особое место в наших двусторонних отношениях. Помимо проблем Аральского моря, важно продолжить диалог по вопросам рационального использования водно-энергетического потенциала наших стран и обеспечения защиты экологии трансграничных рек. Как отметил Президент Казахстана, общим интересам нашей страны и государств Центральной Азии отвечает скорейшее завершение переговорных процессов в рамках «водной дипломатии», - отметил Председатель Сената.

Проблемы трансграничных рек стали темой обсуждения на встрече Маулена Ашимбаева с коллегой из России – Валентиной Матвиенко. Спикер Сената предложил Председателю Совета Федерации включить в повестку ближайшего заседания Комиссии по сотрудничеству между Сенатом Парламента Казахстана и Советом Федерации России вопросы совместного использования водных ресурсов.

«Водные проблемы актуальны для всего нашего региона. Ведь рациональное и бережное использование трансграничных водных ресурсов является важным фактором регионального развития. Кроме того, думаю, что проблематика устойчивого развития в постпандемических условиях также могла бы быть интересной для парламентариев двух стран», - отметил Маулен Ашимбаев.

Он также напомнил, что в Сенате уделяют большое внимание вопросам комплексного развития сельских территорий, включая вопросы развития инфраструктуры, социальных объектов, бизнеса, создания рабочих мест. Поэтому Спикер Сената предложил обменяться опытом с российскими коллегами по законодательному обеспечению этого направления.