Спикер Сената - о нерешенности вопроса питьевой воды на селе: Мы видим системные проблемы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во время рассмотрения проекта республиканского бюджета спикер Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев назвал вопрос обеспечения водой очень актуальным и напомнил, что депутаты Сената регулярно поднимают его на заседаниях. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

«Проблема доступа к воде актуальна для более 700 тысяч граждан нашей страны. Цифра не маленькая. Мы видим здесь системные проблемы. В частности, износ систем водоснабжения составляет порядка 50% минимум», - заявил Маулен Ашимбаев.

По его словам, цель, которая была поставлена к 2020 году по обеспечению всех населенных пунктов водой, не достигнута по ряду причин.

По словам спикера Сената, одна из причин – высокая децентрализация в этом вопросе. Разные бюджетные программы охватывают вопросы обеспечению воды. Сейчас принят единый проект «Сильные регионы – драйвер развития страны». В рамках нацпроекта будет обеспечиваться решение вопроса развития сетей, обеспечения доступа к чистой питьевой воде и так далее.

«Очень важно, чтобы была четкая координация этой работы, чтобы мы все вместе вовремя выполнили поставленную Главой государства задачу по обеспечению 100-процентного доступа к воде во всех населенных пунктах в нашей стране», - сказал Маулен Ашимбаев.

Председатель Сената напомнил, что на совещании в Экибастузе по развитию моногородов Президент поднял вопрос по изменению подходов к водопотреблению, к внедрению системы мониторинга водопотребления, внедрению новых технологий.

«Если нужно оперативно внести какие-то изменения и дополнения в наши законы по изменению подходов в сфере водопотребления и обеспечения водой, депутаты заинтересованы эту работу быстро провести и рассмотреть инициативы Правительства. Мы готовы активно работать в этом направлении», - подчеркнул спикер Сената.