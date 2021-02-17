Спикер Сената: К исследованиям по Ашаршылық важно привлекать молодых ученых

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Научный подход и детальные исследования фактов и архивов должны являться главным принципом при изучении такой трагической страницы истории Казахстана, как Ашаршылық. Это важно для глубокого понимания ценности независимости, формирования единого национального сознания и извлечения уроков из истории. Такое мнение сегодня высказал председатель Сената Маулен Ашимбаев, выступая перед участниками круглого стола в Национальной академической библиотеке. О МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

« Это необходимо, прежде всего, для укрепления нашей независимости. Сейчас мы наблюдаем, что ситуация в мире очень сложная и нестабильная. С каждым днем противоречия нарастают , а конфликты обостряются. В этой ситуации наша главная задача – укрепить нашу н езависимость. Почитание и укрепление н езависимости начинается с глубокого понимания нашей истории и ее судьбоносных этапов «, - сказал Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената также напомнил, что события, приведшие к голоду, произошедшему в казахской степи в начале прошлого века, необходимо изучать во благо будущих поколений. А к самому процессу изучения трагических событий должны активнее привлекаться молодые ученые.

« Большинство наших историков, изучающих тему Ашаршылы қ - представители старшего поколения. Считаю, что к исследовательским работам в этом направлении принципиально важно активнее привлекать молодых ученых. Для более глубокого изучения темы желательно не прерывать научную преемственность «, - высказал свое мнение Маулен Ашимбаев.

Отметим, что в Национальной академической библиотеке состоялся круглый стол на тему: «Тернистый путь к свободе: исторический взгляд на последствия ашаршылық». В ходе мероприятия известные отечественные и зарубежные ученые обсудили последствия голода в казахской степи, его причины и последствия. А также определили планы по дальнейшему всестороннему изучению этого вопроса.