Спикер Сената и Кабмин поздравили казахстанцев с Днем Первого Президента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Спикер Сената Парламента РК и министры поздравили казахстанцев с Днем Первого Президента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ровно 30 лет назад народ Казахстана сделал исторический выбор и избрал своего Первого Президента. Судьбу страны доверили Президенту Нурсултану Абишулы Назарбаеву. Это несомненно очень важный шаг на пути к независимости. С тех пор наша страна полностью сформировалась, как Независимое государство и добилась полного успеха в политическом, экономическом, социальном и духовном направлении. Наши границы укрепились, укрепилось наше единство и ценности. Мы смогли преодолеть все сложности на этом пути. Мы завоевали международную репутацию, отстаивая мир и согласие во всех вопросах. Построив нашу новую столицу, мы установили фундамент нации и суверенитета. Все это было реализовано благодаря воле и упорному труду нашего Президента. На самом деле риск и упорство Нурсултана Абишевича, дальновидность привели к эпохе казахского народа. В результате в Казахстане сформировалась модель развития и процветания», - написал Маулен Ашимбаев в Facebook .

Поздравил соотечественников и Премьер-Министр РК Аскар Мамин.

«За 30 лет Независимости благодаря своевременности и эффективности социально-экономических и общественно-политических реформ, которые были проведены по инициативе Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева, Казахстан совершил качественный рывок в своем развитии. Сегодня можно смело утверждать, что Казахстан состоялся как стабильное и прогрессивное государство с сильной экономикой, передовой Конституцией, эффективными институтами власти, полностью международно оформленной государственной границей. Практически с нуля построен новый город – Нур-Султан, ставший современным экономическим, социальным и культурным центром региона. Елбасы заложил фундамент и стратегический курс нового этапа развития Казахстана, который позволит обеспечить дальнейший устойчивый рост экономики и повысить качество жизни населения нашей страны», - говорится в поздравлении Аскара Мамина, опубликованном на сайте Правительства.

«Сегодня все мы с гордостью говорим о нашем Казахстане, любуемся нашей столицей, знаем, что наши границы надежно защищены. Мы верим в большое будущее, которое ждет нас и наших потомков. Для наших детей естественно и легко находить на карте мира Казахстан, они поют гимн своей страны и гордятся ее флагом. Я от чистого сердца поздравляю всех казахстанцев с Днем Первого Президента Республики Казахстан! Казахстан является авторитетным и сильным государством, имеющим собственный путь развития, основы которого заложил и долгое время, преодолевая трудности, возводил Нурсултан Абишевич. Простой народ поддержал своего первого Президента, и каждый гражданин внёс свой бесценный вклад в строительство независимого Казахстана. Поэтому сегодняшний праздник – общенародный», - написала в Facebook министр информации и общественного развития РК Аида Балаева.

«В этом году мы отмечаем 30-летие Независимости. Это наша высшая ценность. Становление Казахстана как независимого государства и современные достижения неразрывно связаны с именем Первого Президента – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева, вся деятельность которого является ярким примером служения своему народу, своей Родине. Дальновидность решений Елбасы позволила Казахстану добиться значительных успехов. Сегодня нашу страну как современное, развивающееся государство знают во всем мире. Установлены крепкие дружеские отношения с соседними государствами и прочное партнерство с ведущими мировыми державами», - с такими словами обратился к казахстанцам министр обороны Мурат Бектанов.

Поздравил казахстанцев и Верховный муфтий страны Наурызбай Кажы Таганулы.

«Будет правильным выразить благодарность Первому Президенту РК-Елбасы Нурсултану Абишевичу Назарбаеву за его вклад в развитие страны, который можно отметить в каждом достижении нашего государства. Мы – главная опора мира и спокойствия, мы стремимся решить разногласия между людьми, противостояния между целыми религиями. Такие ценности, как братство, милосердие, дружба, забота – это те благородные качества, которые существуют в естественной природе казахского народа», - говорится в обращении муфтия.

«От всей души поздравляю вас с торжественной датой в нашем календаре - Днем Первого Президента! 1 декабря - это День исторического судьбоносного выбора, сделанного народом Казахстана в пользу независимости своей страны. Это выбор настоящего Лидера нации, который тридцать лет назад сумел поверить в достижение самых амбициозных целей, предпринять стратегически выверенные шаги в становлении молодого государства, взять безошибочный курс на развитие социально ориентированной экономики.

Сегодняшний день здравоохранение Казахстана встречает серьезными достижениями в различных направлениях, от профилактической медицины до инновационной, когда людям из глубинки стали доступны самые передовые медицинские технологии», - поздравил соотечественников министр здравоохранения РК Алексей Цой.

Не остались в стороне от праздника и казахстанские спортсмены.

«В День Первого Президента желаю здоровья нашему Елбасы Нурсултану Абишевичу Назарбаеву. Хочется поблагодарить Лидера нации за все условия, которые для нас создавал и создает. Мы, спортсмены, очень счастливы, что защищаем честь нашей страны на международной арене, и что у нас есть все условия для достижения высших результатов. В этот день я хочу поздравить всех казахстанцев с этим замечательным праздником. Хочется, чтобы наш Первый Президент чувствовал всю нашу любовь к нему, потому что наш народ един и думаю, для всех людей этот праздник – особенный», - поздравила чемпионка Азии по дзюдо Акмарал Науатбек.