Спикер парламента Турции: Казахстан примет периодическое председательство в ТюркПА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Спикер Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп прибыл в Казахстан для участия в юбилейной X пленарной сессии Парламентской Ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА). В рамках визита Председатель Парламента Турции рассказал в эксклюзивном интервью МИА «Казинформ» о сотрудничестве в рамках Ассамблеи и отметил роль города Туркестана в тюркоязычном мире.

- Господин Мустафа Шентоп, расскажите пожалуйста, насколько ситуация, связанная с пандемией коронавируса, повлияла на деятельность ТюркПА? Были ли трудности с реализацией тех или иных проектов?

- Как известно, пандемия COVID-19 глубоко затронула весь мир с первого момента своего возникновения, нарушив социальную и экономическую жизнь и заставив человеческое взаимодействие быть сведенным до минимально возможного уровня. Можно сказать, что пандемия негативно повлияла и на традиционную, и на парламентскую дипломатию. Из-за пандемии многие встречи на высшем уровне, двусторонние визиты с участием государственных деятелей, включая глав государств, приходилось либо отменять, либо проводить в режиме онлайн.

Та же участь постигла встречи, в которых участвовали парламентарии или сотрудники парламентов во всем мире. Свою работу в рамках ТюркПА в период пандемии мы продолжили в онлайн-режиме. Мы проводили заседания комиссий с участием депутатов-членов ТюркПА, встречи экспертов с участием сотрудников парламентов стран-членов, а также встречи по обмену опытом в режиме онлайн, используя все возможности, предоставляемые коммуникационными технологиями.

Несмотря на все негативные явления, связанные с пандемией, в рамках нашей Ассамблеи были приложены большие усилия для подготовки новых моделей законов и постановлений, а также значительно расширилась сфера деятельности ТюркПА. Из-за пандемии мы не смогли провести только пленарную сессию 2020 года. За исключением этого мероприятия, мы успешно осуществляем всю свою деятельность. Надеюсь, что с улучшением эпидситуации, мы будем проводить все встречи в традиционном формате.

- Как вы оцениваете 10-е заседание Генеральной ассамблеи ТюркПА? Какие вопросы будут рассмотрены на повестке дня?

- Встреча, которая состоится в этом году в Казахстане, имеет особое значение для нас и в целом для ТюркПА. В этом году мы отмечаем 30-летие независимости братских государств в составе ТюркПА. В связи с этим, тема заседания была определена достаточно обоснованно - «Межпарламентское сотрудничество в тюркском мире и перспективы на будущее». Потому что сейчас, как страны и парламенты тюркского мира, мы должны предпринять более конкретные шаги, чтобы вывести сотрудничество на новый уровень и сформировать наше будущее. Наш мир чрезвычайно быстро трансформируется, развитие новых технологий приносит с собой возможности и угрозы, а перед нами стоят такие кризисы, как климатические, которые могут затронуть все человечество.

ТюркПА - это структура, которая может отреагировать на всю эту ситуацию, используя силу своих государств-членов, чтобы преодолеть проблемы, стоящие как на региональном, так и на глобальном уровнях. Это организация, в которой мы можем найти общие решения наших общих проблем, быть одной рукой и одним сердцем на международной арене и вместе реагировать на вмешательства извне.

Кроме того, сотрудничество, которое мы установили под эгидой ТюркПА, вносит большой вклад в достижение общей синергии на других платформах, в которых представлены наши страны. Например, у нас была специальная встреча со спикерами парламентов и генеральным секретарем ТюркПА в Вене в начале сентября этого года по случаю Пятой Всемирной конференции спикеров парламентов. В рамках рабочего обеда мы осуществили оценку и провели консультации по другим региональным и глобальным проблемам и их решениям, особенно по вопросам, связанным с ТюркПА. По случаю проведения 10-й пленарной сессии наша братская страна Казахстан примет периодическое председательство в ТюркПА, которая предлагает нам эту плодотворную консультационную среду и будет руководить Ассамблеей в определении направления, о котором я только что упомянул. Уверен, что мой коллега и друг - господин Нурлан Нигматулин (Спикер Мажилиса Парламента - прим.) добьется значительного прорыва и достижений на этом посту, и желаю ему успехов.

- Вы уже были в Нур-Султане на предыдущих сессиях ТюркПА. А юбилейная сессия пройдет в духовном центре - Туркестане. Как вы думаете, какова роль Туркестана для тюркского мира?

- Хочу напомнить, что два года назад я предлагал провести встречу ТюркПА в Туркестане, за организацию которой отвечал Казахстан. Я считаю, что Туркестан - очень подходящее место для проведения мероприятий ТюркПА. Будучи столицей Казахского ханства, история которого насчитывает около 2000 лет, Туркестан - прародина тюрков, был возрожден в 1991 году после провозглашения независимости Казахстана. Мне приятно наблюдать, что за последний период в город и область были сделаны значительные инвестиции, и что регион развивается быстрыми темпами.

Каждый человек в тюркском мире очень хорошо знает, что Туркестан на протяжении веков был центром духовной, политической и торговой жизни Шелкового пути. Туркестан, где жил духовный лидер тюркского мира Ходжа Ахмет Яссауи, также сыграл большую роль в процессе исламизации в Центральной Азии. Гробница Хазрета Султана - загадочный шедевр не только своей архитектурной структурой, но и прекрасным эстетическим мастерством. Туркестан достоин быть духовной и культурной столицей тюркского мира во всех смыслах.

Даже сегодня мы слышим голос Пир-и Туркестана, эхом разносящийся в небе Туркестана, одной из духовных столиц тюркского мира, и будем слышать его до вечности. Огонь суфизма и науки, который Ходжа Ахмет Яссауи зажег много веков назад в Туркестане, до сих пор освещает человечество и вдохновляет весь тюркский мир. Несомненно, что подход аксакала тюркского мира - Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева к развитию и популяризации Туркестана начал выводить город на тот уровень, которого он заслуживает. Мне также приятно видеть, что турецкие компании и инвесторы играют важную роль на этом этапе развития. Вы легко можете увидеть развитие инфраструктуры, туризма и торговли в городе.

Работа Международного турецко-казахстанского университета имени Х.А. Ясави также будет играть жизненно важную роль в усилиях по превращению Туркестана в центр притяжения.

Я также хотел бы выразить благодарность господину Назарбаеву, аксакалу тюркского мира, который своей мудростью возвел Туркестан в духовную столицу тюркского мира, со всеми его материальными и духовными ценностями. Благодаря его усилиям братство всех тюркских республик будет продолжаться вечно. В связи с этим, ссылаясь на статью господина Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», хочу отметить, что трансформация и модернизация без национальных и духовных корней останутся незавершенными и несовершенными. Этим направлением и прилагаемыми усилиями он напоминает не только Казахстану, но и всему тюркскому миру о своих национальных и духовных корнях и дает возможность развивать новый цивилизационный дискурс об этих корнях.

- Как Турция и Казахстан развивают межпарламентское сотрудничество?

- Отношения между Турцией и Казахстаном - это, по сути, братские отношения, выходящие за рамки стратегического партнерства. Это братство сформировано на основе общего языка, истории и цивилизации. Мы считаем, что наши мажилисы, которые представляют волю наших народов, несут важные обязанности во всех наших отношениях. Всеобъемлющее осуществление парламентской дипломатии среди тюркоязычных стран также укрепит братские узы между нашими странами.

В этом контексте я хотел бы отметить важность, которую Президент Касым-Жомарт Токаев придает отношениям с Турцией и тюркским миром, и хотел бы поблагодарить его за вклад в турецко-казахстанские отношения. В рамках этого, я думаю, что визит господина Касым-Жомарта Токаева, имеющего большой опыт в области парламентской дипломатии, в нашу страну и его участие в саммите Тюркского совета, который состоится в Турции в этом году, будет значительным.

Как я уже упоминал в своем ответе на ваш первый вопрос, в последнее время произошло вынужденное сокращение в количестве взаимных визитов между нашими странами из-за пандемии. С этим визитом вновь начнется оживление контактов на высоком уровне. Потому что, я считаю, что взаимные визиты и контакты, которые позволяют нам сохранить динамику наших двусторонних отношений и углубить наше сотрудничество, очень полезны.

Мы хотим расширить наше сотрудничество между нашими Парламентами, как на двусторонней основе, так и на многосторонних платформах, таких как ТюркПА, Азиатская парламентская ассамблея и Межпарламентский союз. В свою очередь, я придерживаюсь мнения, что за счет расширения общения и взаимодействия между нашими группами дружбы и специализированными комиссиями, в наших Парламентах возможности для взаимного обмена знаниями и опытом увеличатся.

- Господин Мустафа Шентоп, благодарим Вас за интервью!

Напомним, Форум парламентариев тюркоязычных стран состоится 27-28 сентября текущего года в столице тюркского мира - городе Туркестане. Его ключевыми событиями станут заседание Совета ТюркПА, в котором примут участие главы парламентов и их палат Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Турции, а также Х пленарное заседание.