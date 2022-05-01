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Спикер Палаты представителей Конгресса США прибыла в Киев

Автор:  
Арнур Рахимбеков
1 Мая 2022, 16:59
Спикер Палаты представителей Конгресса США прибыла в Киев

КИЕВ. КАЗИНФОРМ – В Киев с визитом прибыла спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным телеканала CNN , Н.Пелоси является наиболее высокопоставленным должностным лицом Соединенных Штатов, встретившимся с президентом Владимиром Зеленским с февраля текущего года.

Сам президент Украины В.Зеленский поделился в соцсетях видео встречи с Н.Пелоси в Киеве, в ходе которой он благодарит США за поддержку.

В пресс-релизе конгресса США говорится, что Н.Пелоси в ее поездке сопровождают председатели комитетов Джим Макговерн, Грегори Микс, Адам Шифф, члены Конгресса Барбара Ли, Билл Китинг и Джейсон Кроу.

Из Украины делегация США направится в Польшу, где американские политики встретятся с президентом Анджеем Дудой и другими высокопоставленными чиновниками.


Фото: The Presidential Office of Ukraine


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