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Спикер Мажилиса: У казахстанцев растет уверенность в завтрашнем дне

30 Декабря 2022, 11:08
Спикер Мажилиса: У казахстанцев растет уверенность в завтрашнем дне

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подвел итоги работы нижней палаты в этом году. Он заявил, что позитивные изменения в стране всесторонне поддержаны казахстанцами на прошедшем в июне всенародном референдуме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«2022 год был по-настоящему конструктивным и историческим. Не будет преувеличением сказать, что события прошедшего года кардинальным образом изменили природу и сущность нашего государства и общества. Январские события в начале года стали для всех нас тяжелым испытанием и уроком. В ответ на эти вызовы Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел масштабные и смелые политические реформы в стране. Все мы увидели, что эти позитивные изменения всесторонне поддержаны нашими гражданами на всенародном референдуме», - сказал в ходе пленарного заседания Ерлан Кошанов.

«Справедливая, чистая и безоговорочная победа Касым-Жомарта Токаева на президентских выборах в ноябре - яркое свидетельство той поддержки, которую оказал наш народ, поскольку все общество чувствует, что эти изменения необходимы для справедливости. Как известно, в у граждан страны просыпаются надежды и растет уверенность в завтрашнем дне», - подчеркнул спикер Мажилиса.

Ерлан Кошанов призвал не терять доверие.

«У нас в народе есть поговорка: «Путь к справедливости нелегок». Я надеюсь, что благодаря нашему единству мы с честью преодолеем любой трудный путь. Поэтому я хочу отметить, что на этом пути, коллеги, депутаты Мажилиса Парламента усердно трудились на благо страны», - обратился к депутатам Е. Кошанов.


Фото: parlam.kz


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