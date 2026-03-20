Спикер Мажилиса: Президент всегда мыслит категориями будущего

— Главное изменение как раз в том, что наш народ оценивает происходящие изменения уже не только с точки зрения сегодняшнего дня. Я уже говорил и повторю еще раз, сегодня казахстанцы смотрят в будущее с уверенностью. Именно поэтому в разговорах поднимаются вопросы, касающиеся не только настоящего, но и перспектив на ближайшие 30-40 лет, — говорит Спикер Мажилиса.

Он отметил, что на прошедших в регионах встречах Коалиции люди часто задавались вопросом о том, станет ли новая Конституция фундаментом для будущих достижений. При этом, по его словам, граждане понимают, что нельзя полагаться исключительно на сырьевые ресурсы, надо стремиться к технологическому развитию. Это подтверждают примеры и других стран, таких, как Япония, Южная Корея и Сингапур, где практически нет нефти, газа или угля.

Председатель Мажилиса подчеркивает, что люди связывают большие надежды с цифровизацией, искусственным интеллектом, новыми технологиями и энергетической независимостью. Фундамент для всех этих направлений как раз заложен в новом Основном законе.

— Обладание высокими технологиями открывает доступ к возможностям глобального уровня. Наш Президент всегда мыслит категориями будущего, поэтому он поставил амбициозную задачу в течении трех лет превратить Казахстан в передовое цифровое государство. Граждане Казахстана с большим энтузиазмом разделяют этот дальновидный план Президента. Они тоже хотят, чтобы в стране появились мощные технологические компании мирового уровня, — заявляет Кошанов в интервью.

При этом он отметил, что в этом ключе обсуждение Основного закона страны превратилось в масштабный футурологический и форсайт-проект.