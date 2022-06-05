Спикер Мажилиса отдал свой голос на референдуме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Парламента Ерлан Кошанов проголосовал на референдуме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер Мажилиса прибыл в 08:32 утра на избирательный участок №110, расположенный в здании АО «НК «Қазақстан темір жолы» в Нур-Султане.

Как сообщил председатель участковой комиссии референдума №110 Замир Сериков, всего на участке зарегистрировано 2818 человек.

«На данный момент на наш избирательный участок приходят от 50 человек за час. Местные и международные наблюдатели приступили к работе с 7 часов утра», - сообщил председатель участковой комиссии журналистам.

Сегодня в Казахстане проходит республиканский референдум по поправкам в Конституцию.

Ранее в Центральной комиссии референдума сообщили, что по состоянию на 08.00 утра к голосованию приступили 9 947 участков Казахстана, а также 17 участков при дипломатических представительствах Казахстана в 15 государствах.

Таким образом голосование проходит на 9964 участках референдума.

Избирательные участки будут работать с 7 утра до 20 часов вечера. Более 11 млн казахстанцев смогут прийти на избирательные участки.

Тем временем более 11 тыс. наших соотечественников вправе голосовать за рубежом.