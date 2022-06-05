Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Спикер Мажилиса отдал свой голос на референдуме

Автор:  
Акбота Кузекбай
5 Июня 2022, 08:41
Спикер Мажилиса отдал свой голос на референдуме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Парламента Ерлан Кошанов проголосовал на референдуме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер Мажилиса прибыл в 08:32 утра на избирательный участок №110, расположенный в здании АО «НК «Қазақстан темір жолы» в Нур-Султане.

Как сообщил председатель участковой комиссии референдума №110 Замир Сериков, всего на участке зарегистрировано 2818 человек.

«На данный момент на наш избирательный участок приходят от 50 человек за час. Местные и международные наблюдатели приступили к работе с 7 часов утра», - сообщил председатель участковой комиссии журналистам.

Сегодня в Казахстане проходит республиканский референдум по поправкам в Конституцию.

Ранее в Центральной комиссии референдума сообщили, что по состоянию на 08.00 утра к голосованию приступили 9 947 участков Казахстана, а также 17 участков при дипломатических представительствах Казахстана в 15 государствах.

Таким образом голосование проходит на 9964 участках референдума.

Избирательные участки будут работать с 7 утра до 20 часов вечера. Более 11 млн казахстанцев смогут прийти на избирательные участки.

Тем временем более 11 тыс. наших соотечественников вправе голосовать за рубежом.


Мажилис   Общество   Ерлан Кошанов   Референдум  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Своей ответственности не избегаю – министр экологии прокомментировала пожар в области Абай
Своей ответственности не избегаю – министр экологии прокомментировала пожар в области Абай
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Башенный кран упал в Астане
Башенный кран упал в Астане