Спецтехнику для уборки улиц на 3 млрд тенге приобрели в Актобе

Аким Актюбинской области Асхат Шахаров осмотрел новую спецтехнику, которую будут использовать для уборки дорог и для проведения ямочного ремонта на проезжей части в Актобе. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Новая техника будет числиться на балансе ТОО «Atk Qyzmet» - коммунального предприятия, которое отвечает за вывоз ТБО и уборку улиц по Актобе и в жилых массивах.

Среди приобретенного спецтранспорта есть машины, которые очищают от пыли и грязи прибордюрную зону, чистят арыки от мусора и предназначены для проведения ямочного ремонта на проезжей части. По словам гендиректора ТОО «Atk Qyzmet» Дастана Хамитова, операторы машин, предназначенных для ремонта дорог, прошли обучение по управлению спецтранспортом и в скором времени приступят к работе.

Фото: акимат Актюбинской области

- Мы стараемся привести город в порядок. Сейчас перед нами стоит задача озеленить и очистить от мусора Актобе и прилегающие к нему жилые массивы. Каждую субботу в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан!» проводим субботники. Приглашаем и жителей присоединяться к ним, наводить чистоту в своих дворах. Актобе – это наш общий дом. И не всегда чистота в городе зависит только от действий коммунальных служб, которые работают круглосуточно. Поддерживать чистоту и порядок надо общими усилиями, - сказал аким области.

Фото: акимат Актюбинской области

По его словам, спецтехнику приобрели для коммунального предприятия на сумму свыше 3 миллиардов тенге.

- Эта техника будет обслуживать дороги в черте города. В планах купить спецмашины для уборки тротуаров, дорожек в скверах и парках. Нужно создавать удобства и для пешеходов. На эти цели предназначены еще 3 миллиарда тенге. Необходимо отремонтировать также дороги. Поэтому охват спецтехникой должен быть максимальный, - сказал Асхат Шахаров.