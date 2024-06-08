Спецтехнику для уборки улиц на 3 млрд тенге приобрел акимат Актобе

Аким области Асхат Шахаров осмотрел новую спецтехнику, которую будут использовать для уборки дорог и для проведения ямочного ремонта на проезжей части в Актобе, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу города.

Новая техника будет числиться на балансе ТОО «Atk Qyzmet» - коммунального предприятия, которое отвечает за вывоз ТБО и уборку улиц по Актобе и в жилых массивах.

Фото: акимат г. Актобе

Среди приобретенного спецтранспорта есть машины, которые очищают от пыли и грязи прибордюрную зону, чистят арыки от мусора и предназначены для проведения ямочного ремонта на проезжей части. По словам гендиректора ТОО «Atk Qyzmet» Дастана Хамитова, операторы машин, предназначенных для ремонта дорог, прошли обучение по управлению спецтранспортом и в скором времени приступят к работе.

Фото: акимат г. Актобе