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    00:15, 08 Июнь 2024 | GMT +6

    Спецтехнику для уборки улиц на 3 млрд тенге приобрел акимат Актобе

    авто
    Фото: акимат г. Актобе

    Аким области Асхат Шахаров осмотрел новую спецтехнику, которую будут использовать для уборки дорог и для проведения ямочного ремонта на проезжей части в Актобе,  передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу города.

    Новая техника будет числиться на балансе ТОО «Atk Qyzmet» - коммунального предприятия, которое отвечает за вывоз ТБО и уборку улиц по Актобе и в жилых массивах.

    акимат г. Актобе
    Фото: акимат г. Актобе

    Среди приобретенного спецтранспорта есть машины, которые очищают от пыли и грязи прибордюрную зону, чистят арыки от мусора и предназначены для проведения ямочного ремонта на проезжей части. По словам гендиректора ТОО «Atk Qyzmet» Дастана Хамитова, операторы машин, предназначенных для ремонта дорог, прошли обучение по управлению спецтранспортом и в скором времени приступят к работе.

    акимат г. Актобе
    Фото: акимат г. Актобе

    - Мы стараемся привести город в порядок. Сейчас перед нами стоит задача озеленить и очистить от мусора Актобе и прилегающие к нему жилые массивы. Каждую субботу в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан!» проводим субботники. Приглашаем и жителей присоединяться к ним, наводить чистоту в своих дворах.

    Актобе – это наш общий дом. И не всегда чистота в городе зависит только от действий коммунальных служб, которые работают круглосуточно. Поддерживать чистоту и порядок надо общими усилиями.

    Мы приобрели спецтехнику для коммунального предприятия на сумму свыше 3 миллиардов тенге. Эта техника будет обслуживать дороги в черте города. В планах купить спецмашины для уборки тротуаров, дорожек в скверах и парках. Нужно создавать удобства и для пешеходов. На эти цели предназначены еще 3 миллиарда тенге.

    Необходимо отремонтировать также дороги. Поэтому охват спецтехникой должен быть максимальный, - сказал аким области.

    Теги:
    Регионы Казахстана Акимат Актобе Благоустройство
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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