Спецсоцвыплаты за вредные условия труда - пояснения Минтруда РК

Информация, распространяемая в СМИ, мессенджерах и социальных сетях, о том, что в будущем одним из требований для назначения специальных социальных выплат для граждан, работающих во вредных условиях труда, начиная с 55 лет, будет стаж работы не менее 7 лет, не соответствует действительности. Об этом заявили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК, передает МИА "Казинформ".

22 сентября т.г. журналисты взяли комментарий у заместителя Премьер-Министра РК Тамары Дуйсеновой касательно подходов к назначению специальной социальной выплаты гражданам, работающим во вредных условиях труда, начиная с 55 лет.

- В СМИ разошлась информация, что одним из требований будет «не менее 7 лет стажа работы во вредных условиях труда». Это является последствием непонимания сути вопроса журналистами, писавшими комментарии, - заявили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

В настоящее время в предлагаемых подходах в качестве одного из условий назначения спецсоцвыплаты рассматривается наличие обязательных профессиональных взносов работодателя в Единый накопительный пенсионный фонд в течение не менее 7 лет.

При этом необходимо подчеркнуть, что на данный момент подходы прорабатываются совместно с заинтересованными государственными органами, представителями работников и работодателей.

О выработанных подходах средствам массовой информации и общественности будет сообщено дополнительно.