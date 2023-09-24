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    20:37, 23 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Спецсоцвыплаты за вредные условия труда - пояснения Минтруда РК

    тяжелое производство промышленность
    Фото: Александр Павский/МИА "Казинформ"

    Информация, распространяемая в СМИ, мессенджерах и социальных сетях, о том, что в будущем одним из требований для назначения специальных социальных выплат для граждан, работающих во вредных условиях труда, начиная с 55 лет, будет стаж работы не менее 7 лет, не соответствует действительности. Об этом заявили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК, передает МИА "Казинформ".

    22 сентября т.г. журналисты взяли комментарий у заместителя Премьер-Министра РК Тамары Дуйсеновой касательно подходов к назначению специальной социальной выплаты гражданам, работающим во вредных условиях труда, начиная с 55 лет. 

    - В СМИ разошлась информация, что одним из требований будет «не менее 7 лет стажа работы во вредных условиях труда». Это является последствием непонимания сути вопроса журналистами, писавшими комментарии, - заявили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

    В настоящее время в предлагаемых подходах в качестве одного из условий назначения спецсоцвыплаты рассматривается наличие обязательных профессиональных взносов работодателя в Единый накопительный пенсионный фонд в течение не менее 7 лет.

    При этом необходимо подчеркнуть, что на данный момент подходы прорабатываются совместно с заинтересованными государственными органами, представителями работников и работодателей.

    О выработанных подходах средствам массовой информации и общественности будет сообщено дополнительно.

    Теги:
    Минтруда РК Права человека
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