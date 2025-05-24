Спецслужбы Бельгии прослушивали лоббистов на футбольном стадионе

В Европейском парламенте проходит расследования в отношении пяти евродепутатов, который бельгийские власти обвиняют в незаконном лоббизме в пользу крупного технологического гиганта Huawei.

Издание «Politico» пишет, что операции по наблюдению за причастными лицами подтверждены тремя людьми, близко знакомыми с ходом расследования бельгийскими силовиками. Речь идет о прослушивании разговоров в одной из ложи стадиона футбольного клуба «Андерлехт».

По словам представителя ФК «Андерлехт», компания Huawei приобрела частную ложу на стадионе «Констант Ванден Сток» на юго-западе Брюсселя в сезоне 2024/25 — в течение которого клуб принимал такие европейские гранды, как «Фенербахче», «Порту» и «Реал Сосьедад», — примерно за 50 тысяч евро.

По данным бельгийского прокурора, с которым ознакомилось издание POLITICO, в марте полиция провела рейды более чем в 20 местах в Бельгии и Португалии в рамках расследования предполагаемых незаконных платежей, совершенных компанией Huawei.

Тем не менее, пока ни одному из членов Европарламента не были предъявлены обвинения, и все они отрицают правонарушения.

Просьба о лишении члена Европарламента иммунитета не означает, что он нарушил какой-либо закон. Согласно бельгийской правовой системе, это необходимый шаг для того, чтобы полиция могла вызвать их на допрос и провести полное расследование.

Грань между лоббированием и коррупцией в стенах Европарламенте тонка. Депутатам Европарламента разрешено принимать подарки, но если их стоимость превышает 150 евро, они должны их декларировать.

Так, в этом году бельгийский политик от фракции «Социал-демократы» (S&D) Мария Арена, которая занимала пост председателя комитета по правам человека, была допрошена следственным судом Бельгии.