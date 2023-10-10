Спецрейс с гуманитарной помощью для Афганистана уже прибыл в Алматы

Из Астаны вылетел специальный рейс с гуманитарной помощью для пострадавших от разрушительного землетрясения, охвативших провинцию Герат в Афганистане, передает корреспондент агентства Kazinform.

Фото: кадр из видео

Самолет Национальной гвардии РК Y8F200W с гуманитарной помощью приземлился в Алматы.

Фото: Kazinform

- Мы отгружаем гуманитарную помощь для жителей Афганистана, которые пострадали в ходе землетрясения. Из Астаны мы отгружаем 1 тонну медицинских изделий и лекарственных средств. После этого в Алматы возьмем палатки, из Шымкента – медицинские изделия и лекарственные препараты. На следующий день мы доставим гуманитарный груз в Афганистан, - прокомментировал командир авиационного отряда воинской части Национальной гвардии Курмангали Топанов.

Спасатели МЧС Казахстана направлены в Афганистан для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения. Соответствующее поручение дал Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Фото: Kazinform

Сформирована группировка сил и средств в количестве 45 человек, в их числе спасатели, кинологические расчеты Республиканского оперативно-спасательного отряда, врачи и фельдшеры Центра медицины катастроф.