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    13:54, 10 Октябрь 2023 | GMT +6

    Спецрейс с гуманитарной помощью для Афганистана уже прибыл в Алматы

    гуманитарная помощь
    Фото: Kazinform

    Из Астаны вылетел специальный рейс с гуманитарной помощью для пострадавших от разрушительного землетрясения, охвативших провинцию Герат в Афганистане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    гумпомощь
    Фото: кадр из видео

    Самолет Национальной гвардии РК Y8F200W с гуманитарной помощью приземлился в Алматы.

    гуманитарная помощь
    Фото: Kazinform

    - Мы отгружаем гуманитарную помощь для жителей Афганистана, которые пострадали в ходе землетрясения. Из Астаны мы отгружаем 1 тонну медицинских изделий и лекарственных средств. После этого в Алматы возьмем палатки, из Шымкента – медицинские изделия и лекарственные препараты. На следующий день мы доставим гуманитарный груз в Афганистан, - прокомментировал командир авиационного отряда воинской части Национальной гвардии Курмангали Топанов.

     

    Спасатели МЧС Казахстана направлены в Афганистан для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения. Соответствующее поручение дал Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

    гуманитарная помощь
    Фото: Kazinform

    Сформирована группировка сил и средств в количестве 45 человек, в их числе спасатели, кинологические расчеты Республиканского оперативно-спасательного отряда, врачи и фельдшеры Центра медицины катастроф. 

    гуманитарная помощь
    Фото: Kazinform
    Теги:
    МЧС Международная деятельность РК Афганистан Алматы Мировые новости
    Арайлым Мұрат
    Автор
    Арайлым Мұрат
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