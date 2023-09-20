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    18:10, 19 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Спецпрокуроры проводят досудебное расследование в отношении Самата Абиша

    Спецпрокуроры проводят досудебное расследование в отношении Самата Абиша
    Фото: Казинформ

    Специальными прокурорами Генеральной прокуратуры проводится досудебное расследование в отношении бывшего первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Самата Абиш по факту превышения власти и должностных полномочий во время «январских событий». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

    Следствие сопряжено с изучением значительного объема секретной документации. В соответствии со ст.201 УПК РК в интересах следствия иные данные досудебного расследования не подлежат разглашению.

    Вместе с тем в надзорном ведомстве подчеркнули, что в соответствии с нормами Конституции все равны перед законом и судом. По итогам расследования будет принято законное процессуальное решение.

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