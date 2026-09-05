Спецпосланники президента США прибыли в Москву

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер прибыли в Москву, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в РФ со ссылкой на российские СМИ.

По данным сервиса FlightRadar, американский спецборт ВВС США с бортовым номером SAM934 приземлился в московском аэропорту «Внуково». Согласно данным сервиса, самолет вылетел из международного аэропорта Майами, около 09:00 по московскому времени совершил промежуточную посадку в Хельсинки, после чего вошел в воздушное пространство России.

В аэропорту Уиткоффа и Кушнера встретил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Ранее портал Axios сообщал, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют посетить Москву и Киев для обсуждения путей урегулирования российско-украинского конфликта.