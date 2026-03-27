Спецоперация МВД в Алматы: пресечена попытка криминального давления на бизнесменов
Министерство внутренних дел на системной основе проводит работу по пресечению деятельности преступных групп и обеспечению безопасности граждан, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.
27 марта 2026 года в Алматы прошло следственно-оперативное специальное мероприятие по уголовным делам, связанным с похищением человека и причинением тяжкого вреда здоровью.
В МВД рассказали, что в результате скоординированных действий установлены и задержаны все причастные к уголовным делам лица.
— Проведено 17 санкционированных обысков. Из незаконного оборота изъяты огнестрельное оружие, включая боевые пистолеты и автомат Калашникова без идентификационных номеров, а также около 500 боеприпасов различного калибра. По имеющейся оперативной информации, изъятое оружие и боеприпасы планировались использовать для оказания криминального давления на представителей бизнеса, — рассказали в МВД РК.
Своевременное пресечение противоправной деятельности позволило не допустить тяжких последствий. Работа в данном направлении будет продолжена, принцип «Закон и Порядок» остается неизменным — любые попытки криминального давления и дестабилизации будут пресекаться в рамках закона, заключили в МВД РК.