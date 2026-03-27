РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:21, 27 Март 2026 | GMT +5

    Спецоперация МВД в Алматы: пресечена попытка криминального давления на бизнесменов

    Министерство внутренних дел на системной основе проводит работу по пресечению деятельности преступных групп и обеспечению безопасности граждан, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    Фото: МВД РК

    27 марта 2026 года в Алматы прошло следственно-оперативное специальное мероприятие по уголовным делам, связанным с похищением человека и причинением тяжкого вреда здоровью.

    В МВД рассказали, что в результате скоординированных действий установлены и задержаны все причастные к уголовным делам лица.

    — Проведено 17 санкционированных обысков. Из незаконного оборота изъяты огнестрельное оружие, включая боевые пистолеты и автомат Калашникова без идентификационных номеров, а также около 500 боеприпасов различного калибра. По имеющейся оперативной информации, изъятое оружие и боеприпасы планировались использовать для оказания криминального давления на представителей бизнеса, — рассказали в МВД РК.

    Своевременное пресечение противоправной деятельности позволило не допустить тяжких последствий. Работа в данном направлении будет продолжена, принцип «Закон и Порядок» остается неизменным — любые попытки криминального давления и дестабилизации будут пресекаться в рамках закона, заключили в МВД РК.

    Теги:
    Бизнес Полиция Алматы ОПГ
    Зарина Жакупова
    Автор
    Сейчас читают