Спецоперация МВД в Алматы: пресечена попытка криминального давления на бизнесменов

27 марта 2026 года в Алматы прошло следственно-оперативное специальное мероприятие по уголовным делам, связанным с похищением человека и причинением тяжкого вреда здоровью.

В МВД рассказали, что в результате скоординированных действий установлены и задержаны все причастные к уголовным делам лица.

— Проведено 17 санкционированных обысков. Из незаконного оборота изъяты огнестрельное оружие, включая боевые пистолеты и автомат Калашникова без идентификационных номеров, а также около 500 боеприпасов различного калибра. По имеющейся оперативной информации, изъятое оружие и боеприпасы планировались использовать для оказания криминального давления на представителей бизнеса, — рассказали в МВД РК.

Своевременное пресечение противоправной деятельности позволило не допустить тяжких последствий. Работа в данном направлении будет продолжена, принцип «Закон и Порядок» остается неизменным — любые попытки криминального давления и дестабилизации будут пресекаться в рамках закона, заключили в МВД РК.