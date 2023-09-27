Спецоперация КНБ: контрабанду соколов-балобанов пресекли в Атырау

Комитет национальной безопасности пресек контрабанду соколов-балобанов, передает МИА «Казинформ».

По данным ведомства, 17 сентября 2023 года в аэропорту г.Атырау Комитетом национальной безопасности проведена специальная операция по задержанию иностранцев и граждан РК, пытавшихся вывезти за рубеж контрабандным путем 28 соколов-балобанов, занесенных в Красную книгу Казахстана.

Согласно преступным намерениям, птиц планировалось доставить в одну из ближневосточных стран.

В ходе обыска по месту жительства одного из организаторов обнаружена специально оборудованная комната для содержания соколов-балобанов, медицинские препараты для их усыпления.

Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 339 (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами с причинением особо крупного ущерба) Уголовного кодекса РК. Сумма причиненного ущерба составила более 200 млн тенге.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса не подлежит разглашению.