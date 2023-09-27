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    08:33, 27 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Спецоперация КНБ: контрабанду соколов-балобанов пресекли в Атырау

    Спецоперация КНБ: контрабанду соколов-балобанов пресекли в Атырау
    Фото: пресс-служба КНБ РК.

    Комитет национальной безопасности пресек контрабанду соколов-балобанов, передает МИА «Казинформ».

    По данным ведомства, 17 сентября 2023 года в аэропорту г.Атырау Комитетом национальной безопасности проведена специальная операция по задержанию иностранцев и граждан РК, пытавшихся вывезти за рубеж контрабандным путем 28 соколов-балобанов, занесенных в Красную книгу Казахстана.

    Согласно преступным намерениям, птиц планировалось доставить в одну из ближневосточных стран.

    В ходе обыска по месту жительства одного из организаторов обнаружена специально оборудованная комната для содержания соколов-балобанов, медицинские препараты для их усыпления.

    Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 339 (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами с причинением особо крупного ущерба) Уголовного кодекса РК. Сумма причиненного ущерба составила более 200 млн тенге.

    Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса не подлежит разглашению.

    Спецоперация КНБ: контрабанду соколов-балобанов пресекли в Атырау
    Фото: из открытых источников

     

    Теги:
    КНБ Атырауская область Криминал Атырау Правоохранительные органы
    Автор
    Ринат Дусумов
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