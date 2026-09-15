Спецоперации против преступных группировок в интернете начались в Турции

В 48 провинциях страны выданы ордера на задержание 1 008 подозреваемых, ведущие незаконную деятельность в сети, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Анкаре.

Турецкие силовые органы проводят общенациональную спецоперацию против новых преступных группировок, использующих цифровые платформы для своей деятельности. Ордера на задержание 1 008 человек выданы в 48 провинциях страны.

Как пишет издание Hürriyet Daily News, участники группировок создавали в социальных сетях и мессенджерах группы для поиска исполнителей убийств, размещали угрозы и оскорбления, распространяли материалы в поддержку преступной деятельности, а также использовали интернет для координации своих действий.

Правоохранители установили, что преступные сети переносили конфликты между группировками в социальные сети и пытались представить противоправную деятельность как нормальное явление, в том числе с целью привлечения молодежи.

Операция проводится под координацией Управления по борьбе с контрабандой и организованной преступностью при участии Национальной разведывательной организации Турции, подразделений полицейской разведки и департамента по борьбе с киберпреступностью.

Министр внутренних дел страны Мустафа Чифтчи заявил, что власти намерены пресекать деятельность преступных группировок независимо от используемых ими аккаунтов и скрытых каналов связи. По его словам, борьба с организованной преступностью будет распространяться и на цифровое пространство.

Ранее сообщалось, что в Турции намерены привлечь подразделения по борьбе с терроризмом к противодействию новым формам организованной преступности.