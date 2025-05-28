Специальный туристский поезд прибудет из Сианя в Алматы
29 мая 2025 года из города Сиань в путь отправится туристский поезд по маршруту «Сиань – Алматы». Эта инициатива приурочена ко II саммиту «Центральная Азия – Китай», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Минтуризма и спорта РК.
Прибытие поезда в Алматы ожидается 31 мая, пассажиры пробудут в мегаполисе пять дней. В составе делегации — более 250 гостей, включая представителей государственных органов, бизнеса, науки, культуры, медицины и спорта, а также туристов. Делегацию возглавляет заместитель мэра города Сиань Сяо Ци.
Для пассажиров туристского поезда подготовлена насыщенная культурно-гуманитарная программа: торжественная церемония встречи, открытие недели «Шэньси – Алматы», участие в ярмарке, симпозиумы, деловые переговоры и экскурсии по главным достопримечательностям Алматы.
Обратный выезд туристского поезда в Сиань запланирован на 5 июня.
Проект реализуется по инициативе Государственного комитета по развитию и реформам КНР при поддержке Министерства туризма и спорта РК, АО «НК Kazakh Tourism», АО «НК «Қазақстан Темір Жолы», Министерства иностранных дел РК, Министерства транспорта РК, Пограничной службы КНБ РК, Министерства внутренних дел РК, управления туризма города Алматы и туроператоров.