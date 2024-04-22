Специальные дроны для доставки гуманитарной помощи доставили из Америки в Казахстан

IT-сообщество не остается в стороне и помогает регионам, пострадавшим от паводков. Об этом заявил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, передает агентство Kazinform.

- Узнав ситуацию, мы рассматривали все точки касания, через которые могли бы помочь. И одно из таких решений было – доставить из Америки в Казахстан 3 дрона ARC Drones. Эти дроны будут помогать при доставке гуманитарной помощи. Представители ARC Drones уже находятся в городе Атырау и совместно с сотрудниками МЧС готовы проводить работу по экстренной переброске продуктов питания, медикаментов и др. жизненно-важных материальных средств на самых отдаленных и труднодоступных местах, - сообщил Багдат Мусин.

По его словам, ARC Drones – это американский стартап с казахстанскими основателями Алибеком Ертаем и Асел Турсун. Их дроны могут доставлять помощь в радиусе 10 км, с весом до 30-40 кг.