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    10:47, 25 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Специализированного природоохранного прокурора назначили в СКО

    Специализированного природоохранного прокурора назначили в СКО
    Фото: пресс-служба прокуратуры СКО

    Приказом Генерального прокурора специализированным природоохранным прокурором Северо-Казахстанской области назначен старший советник юстиции Батыр Корганбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ»

    По информации пресс-службы областной прокуратуры, у Б.Корганбаева стаж службы в органах прокуратуры составляет более 23 лет.

    Начал трудовую деятельность в 2000 году с должности прокурора отдела формирования статистики Центра правовой статистики и информации при прокуратуре Алматинской области.

    В период с 2002 по 2022 годы работал в прокуратурах Алматинской, Южно-Казахстанской и Павлодарской областях прокурором района, старшим помощником прокурора области в сфере международного сотрудничества и кадровой работы, руководителем аппарата.

    С октября 2022 года занимал должность начальника управления по надзору за законностью досудебного расследования и уголовного преследования прокуратуры Павлодарской области.

    Теги:
    Прокуратура Назначения Северо-Казахстанская область
    Автор
    Олеся Жуковень
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