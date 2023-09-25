Специализированного природоохранного прокурора назначили в СКО

Приказом Генерального прокурора специализированным природоохранным прокурором Северо-Казахстанской области назначен старший советник юстиции Батыр Корганбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы областной прокуратуры, у Б.Корганбаева стаж службы в органах прокуратуры составляет более 23 лет.

Начал трудовую деятельность в 2000 году с должности прокурора отдела формирования статистики Центра правовой статистики и информации при прокуратуре Алматинской области.

В период с 2002 по 2022 годы работал в прокуратурах Алматинской, Южно-Казахстанской и Павлодарской областях прокурором района, старшим помощником прокурора области в сфере международного сотрудничества и кадровой работы, руководителем аппарата.

С октября 2022 года занимал должность начальника управления по надзору за законностью досудебного расследования и уголовного преследования прокуратуры Павлодарской области.