Сперва национальная идентичность — Маулен Ашимбаев

По мнению Председателя Сената, «Модель Токаева» берет за основу тот комплекс общих, разделяемых всеми ценностей — культурных, политических, экономических, бытовых, традиционных, жизненных, сформировавшийся за годы независимости, который объединяет, а не разделяет граждан страны и ложится в фундамент новой общенациональной идентичности.

— Сегодня все наши граждане ощущают себя членами одной большой и единой казахской семьи, по сути, нации /…/ При этом наше этнокультурное многообразие, которым мы по праву гордимся, никуда не исчезнет, а, наоборот, еще более укрепится за счет единой гражданской основы. У нас сложился свой особый уклад жизни, в котором традиции разных культур сливаются в прочный сплав общенациональной идентичности — суть этой модели четко сформулирована Главой государства в 2023 году, — пишет в своей статье Ашимбаев.

Как отметил Ашибаев это «смещение акцента нацие­строительства с аморфной, безликой, бессубъектной обще­гражданской модели на ярко выраженную субъектность казахского культурного генотипа — главная сущностная черта «Модели Токаева».

Еще одним важным компонентом «Модели Токаева» является прагматизм и нацеленность на результат. На смену реальности дискурса пришла реальность действий. Вместо долгоиграющих самовоспроизводящихся программ с сомнительной эффективностью — конкретные дела.

По словам Ашимбаева, этот прагматизм в деле нацие­строительства проявляется в поп-культуре, социальных сетях и т. д. Ключевым приоритетом модели является креативная индустрия, определяющая моду на «казахскость». Из очевидных примеров Председатель Сената приводит мировой прорыв казахской поп-музыки, ярко воплощенный в Димаше Кудайбергене и исполнителях новой волны Q-pop, таких как Ирина Кайратовна, Курайш, Мирас, и других; набирающая обороты индустрия казахского кино, продвижение в последние два года этно­направлений в фешн- и гастроиндустрии, нарастающее количество авторских роликов в соцсетях, посвященных ­национальной тематике.

Наконец, ключевым отличительным принципом «Модели Токаева» является установка на формирование нового качества нации будущего и связанный с ней национальный ренессанс.

— Наша молодежь по-современному возрождает наш национальный дух, соединяя опыт прошлого и горизонты будущего. Задача государства — сохранить и многократно усилить этот позитивный импульс. Сделав это, мы сотворим свой казахский ренессанс и собственную эпоху реформации, — приводит слова Главы государства М. Ашимбаев.

Возрождение нации в XXI веке — реальная и достижимая цель не в туманном будущем 2050 года, а в среднесрочной перспективе. Однако для этого нация должна осознать себя единой семьей, связанной общими ценностями и общим виденьем долгосрочных перс­пектив развития.

Современная казахская культура, опирающаяся на переосмыс­ленные традиционные мотивы, становится актуальным и вос­требованным явлением, в том числе и для международной аудитории.

— Благодаря продуманным и системным шагам Президента страны у нас хорошие позиции. Мы по-прежнему остаемся большим островом стабильности в окружающем штормовом море. У нас нет врагов, мы дружим со всеми, сохраняя и отстаивая свою точку зрения и интересы. Мы все увереннее заявляем о себе как о важном логистическом звене на новом Шелковом пути между Восточной Азией и Европой. В окружении геополитических гигантов — России, Китая и Глобального Юга — мы не просто сохраняем свое лицо, но и развиваемся в значимую региональную силу. С этой точки зрения принципиально важен статус Казахстана как средней державы, придерживающейся политики мульти­латерализма за пределами политических лагерей, — подчеркнул Маулен Ашимбаев.

Определяющим компонентом казахского ренессанса должен стать концепт смарт-нации: формирование высокоразвитого, образованного, технологически продвинутого и социально ответственного общества в условиях цифровой трансформации. Смарт-нация развивает критическое мышление, когнитивную гибкость, готовность учиться и переучиваться в условиях технологических изменений, открытость к новым идеям и подходам, креативность и инновационное мышление. Цель — создать общество, в котором каждый гражданин — активный участник построения справедливого, эффективного и инновационного государства.