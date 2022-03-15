Спекулятивный рост цен на сахар наблюдается в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Антимонопольный департамент по Алматы выявил признаки спекулятивного роста цен на сахар, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по городу Алматы по результатам мониторинга цен установил признаки спекулятивного роста цен на сахар.

В настоящий момент направлены запросы в адрес крупных поставщиков с целью определения доли доминирования субъектов рынка. По итогам антимонопольного разбирательства будут приняты соответствующие меры реагирования.

Антимонопольный департамент призывает не поддаваться ажиотажу и предупреждает, что спекулятивное повышение цен в результате антиконкурентных соглашений, согласованных действий, а также злоупотребления доминирующим положением влекут штраф в размере 3-5% от дохода с конфискацией монопольного дохода (чистой прибыли).

Напомним, в Министерстве торговли и интеграции сообщили, что дефицита сахара в Казахстане нет.