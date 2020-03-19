Спекуляцию на средствах дезинфекции пресекли в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Сотрудники департамента экономических расследований по Павлодарской области Комитета по финансовому мониторингу Минфина Казахстана пресекли продажу антисептических средств по спекулятивной цене, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«У правонарушителя изъяты дезинфицирующие антисептические средства общим объемом 212 литров, которые он приобрёл у завода-изготовителя за 2500 тенге и реализовывал населению за 4000 тенге. При этом, в связи с введённым режимом чрезвычайного положения в стране, в свободной продаже препарат отпускается не более одного литра в одни руки», - сообщили в пресс-службе ДЭР по Павлодарской области.

Сейчас идут следственные мероприятия. Теперь департамент экономических расследований совместно с областным акиматом и заводами-производителями начали работу по недопущению фактов преступной спекуляции товарами первой необходимости, отметили в ведомстве.