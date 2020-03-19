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Спекуляцию на средствах дезинфекции пресекли в Павлодарской области

19 Марта 2020 19:14
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Спекуляцию на средствах дезинфекции пресекли в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Сотрудники департамента экономических расследований по Павлодарской области Комитета по финансовому мониторингу Минфина Казахстана пресекли продажу антисептических средств по спекулятивной цене, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«У правонарушителя изъяты дезинфицирующие антисептические средства общим объемом 212 литров, которые он приобрёл у завода-изготовителя за 2500 тенге и реализовывал населению за 4000 тенге. При этом, в связи с введённым режимом чрезвычайного положения в стране, в свободной продаже препарат отпускается не более одного литра в одни руки», - сообщили в пресс-службе ДЭР по Павлодарской области.

Сейчас идут следственные мероприятия. Теперь департамент экономических расследований совместно с областным акиматом и заводами-производителями начали работу по недопущению фактов преступной спекуляции товарами первой необходимости, отметили в ведомстве.


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Ключевые слова: Павлодарская область, Борьба с преступностью, Коронавирус в РК,
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Автор:

Антон Гагарин

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