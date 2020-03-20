Спекуляцию медицинскими масками пресекли в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре пресекли спекулятивную продажу медицинских масок, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В условиях действия чрезвычайного положения в Павлодаре пресечён факт реализации населению по спекулятивной цене медицинских масок», - сообщили в департаменте экономических расследований Павлодарской области.

Факт незаконной предпринимательской деятельности выявлен 19 марта сотрудниками департамента экономических расследований по Павлодарской области Комитета по финансовому мониторингу Минфина Казахстана в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

«У правонарушителя изъяты медицинские маски в количестве 1000 штук, которые реализовывались населению по 150 тенге за штуку», - добавили в региональном ДЭР.