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Спекуляцию медицинскими масками пресекли в Павлодаре
20 Марта 2020 19:53
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ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре пресекли спекулятивную продажу медицинских масок, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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«В условиях действия чрезвычайного положения в Павлодаре пресечён факт реализации населению по спекулятивной цене медицинских масок», - сообщили в департаменте экономических расследований Павлодарской области.
Факт незаконной предпринимательской деятельности выявлен 19 марта сотрудниками департамента экономических расследований по Павлодарской области Комитета по финансовому мониторингу Минфина Казахстана в ходе оперативно-розыскных мероприятий.
«У правонарушителя изъяты медицинские маски в количестве 1000 штук, которые реализовывались населению по 150 тенге за штуку», - добавили в региональном ДЭР.
Ключевые слова: Павлодарская область, Борьба с преступностью,
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