Спектакли «Саломея» и Longing представит театр «Астана Балет»

22 Января 2023, 06:00

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 3 и 4 февраля театр «Астана Балет» представит «Вечер одноактных балетов», в программу которого вошли спектакли «Саломея» главного балетмейстера театра Мукарам Авахри и «Longing» Рикардо Амаранте. Столичную публику ждет буйство эмоций в пластике и минимализм - в художественном оформлении, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

В первом отделении вечера будет представлена постановка хорошо знакомого казахстанской публике хореографа Рикардо Амаранте - «Longing». К слову, его постановки уже давно гармонично встроились в репертуар и самые главные концертные, гастрольные программы театра. В своей работе хореограф размышляет на тему любви, страстного желания, поиска родственной души. Балет выполнен в неоклассическом стиле на музыку аргентинских композиторов Астора Пьяццоллы и Пабло Циглера и представляет собой попытку разобраться в извечных вопросах человеческих отношений.

Во втором отделении вечера состоится показ одноактного балета «Саломея» в хореографии заслуженного деятеля РК Мукарам Авахри. Захватывающая драма о порочной любви, грехе и искушении поставлена по мотивам пьесы Оскара Уайльда. Здесь в каждой детали – своя символичность. Здесь в каждом движении – своя драматургия. Здесь особый мир красок и световых контрастов. И завершающий штрих на полотне – завораживающее музыкальное сопровождение.

Музыкальное оформление композитора Фазила Сая заполняет практически пустое пространство сцены и буквально электризует тела танцовщиков. Сложные контрастные образы главных героев дадут возможность зрителю приоткрыть завесу тайны человеческой души и, возможно, узнать где-то самого себя. Единственной объединяющей очищающей силой, как и во все времена, снова станет любовь, а точнее ее обещание и предвкушение.

«Библейская история о падчерице иудейского царя - Саломее, обольстившей отчима своим танцем «Семи покрывал», и требующей взамен головы возлюбленного пророка множество раз волновала художников, поэтов и писателей. Но в этой хореографической интерпретации - иные смысловые акценты. Это не балет-трагедия, но размышление – о самом неизменном – о добре и зле и тонкой грани между ними», - поделилась хореограф Мукарам Авахри.

Хореографически балет решен в стиле графической пластики с элементами ориентализма. Особенностью стало и то, что в нем использованы разнообразные техники исполнения – танец на пуантах и босиком.

«Этот спектакль завораживает зрителей хитросплетением сюжетных линий, потрясающей пластикой и невероятной актерской игрой. На протяжении всего действия зал, околдованный происходящим, неотрывно следит за поворотами сложного действия, а в финале долго аплодирует актерам и создателям спектакля, представляющим на сцене этот театральный шедевр. Он произвел фурор на недавних гастролях в Грузии, а также получил прекрасные отклики зарубежных балетных критиков и британской прессы во время гастролей театра в лондонском Ковент-Гарден», - отметил художественный руководитель театра Нурлан Канетов.

Фото: astanaballet.com