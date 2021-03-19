Спектакли, концерты и выставки пройдут в праздничные дни в Петропавловске
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В дни Наурыз мейрамы в Петропавловске пройдут праздничные мероприятия без массовых гуляний, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы акиматагорода, 20 марта в русском драматическом театре им. Н. Погодина состоится областной айтыс акынов «Өлең сөздің даңғылы, бар қазақтың Жамбылы».
В театре кукол 20-21 марта запланирован спектакль «Отшельник и Роза».
21 марта в городском доме культуры пройдет конкурс-фестиваль «Ән салдырған домбыра», в казахском музыкально-драматическом театре им. С.Муканова – праздничный концерт «Қош келдің-Әз наурыз!», в областной филармонии имени Ақан сері – концерт «Наурыз думан». В прямом эфире в инстаграм @gorodskoidom - детская викторина «Наурыз приглашает друзей».
22 марта в городском доме культуры будет представлена праздничная программа «Армысың, әз Наурыз!», в театре кукол - спектакль «Түймеқыз».
20-23 марта в резиденции Абылай хана будет проходить выставка «Наурыз құтты болсын!». Посетить ее можно в течение всего дня.
21-22 марта на областных телеканалах будут транслировать праздничную телевизионную программу «Ұлыстың Ұлы күні-Наурыз мейрамы».
21-22 марта на главной площади Петропавловска состоится предметная выставка «Юрта с национальным убранством казахского народа».
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